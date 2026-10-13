Abinader destaca alcance de los comedores comunitarios en reconocimiento FAO

Roma, Italia.– El reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a la República Dominicana por alcanzar la meta de Hambre Cero resalta los avances del país en materia de seguridad alimentaria y el alcance de las políticas sociales, en los que la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) desempeña un papel relevante.

Al pronunciar su discurso en su calidad de orador principal en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO, el presidente Luis Abinader Corona, destacó que más de 1.4 millones de hogares dominicanos reciben asistencia alimentaria y que diariamente se distribuyen más de 183,000 raciones de comida caliente y gratuita a través de los 163 comedores comunitarios, cinco veces más que en el año 2020.

Reconocimiento de la FAO

“Detrás de todos estos programas hay algo muy concreto, hay una madre que sabe que su hijo comerá en la escuela, una familia que puede cocinar, una persona mayor que encuentra un plato caliente, porque cuando hablamos del hambre, hablamos de calidad, de libertad”. Precisó el primer mandatario.

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En ese sentido, el director general de DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona, destacó que estas cifras reflejan la ampliación de la cobertura de los programas de alimentación dirigidos a sectores vulnerables y el fortalecimiento de las acciones gubernamentales para facilitar el acceso a los alimentos a las familias que más lo necesitan.

Jornadas de distribución de alimentos cocidos

El funcionario señaló que desde la DASAC se desarrollan jornadas de distribución de alimentos cocidos y crudos mediante los comedores comunitarios, operativos sociales y otras iniciativas desplegadas en distintas comunidades del territorio nacional.

“Entre el 2020 y 2026, gracias la ardua labor de un equipo de hombres y mujeres que me acompañan, se ha logrado impactar a millones de dominicanos, cifras que dimensionan el alcance de los programas de asistencia a familias en condiciones de vulnerabilidad”, resaltó.

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Dijo que estas acciones forman parte de los esfuerzos orientados a contribuir a la seguridad alimentaria y a ofrecer respuestas a las necesidades básicas de la población.