En Los Chichiguaos demandan construcción de obras y servicios sociales

Durante más de 13 años los residentes del barrio Los Chichiguaos, en el municipio Sánchez, de la provincia Samaná, solicitan la reparación de calles, la solución del servicio de agua potable, energía y la colocación de postes del tendido eléctrico, conjuntamente con varios transformadores.

Para los residentes del lugar es de relajo que lo mantienen las autoridades, porque cada torneo electoral van con promesas que luego olvidan cumplir.

“Ya estamos cansados de estar esperando. Nosotros lo que necesitamos es que nos arreglen la luz, porque nadie va a estar a cada rato con la luz dañada. Ni el agua aquí no sube, no hace nada. La carretera empezaron a arreglarla y es un disparate, porque no han hecho nada aquí”, manifestó un residente.

Narraron que hace tres años el gobierno pasado le coloco nueve póster de energía eléctrica pero este gobierno no le a dado seguimiento con los demás y el cableado eléctrico.

Otro residente expresó que: “Mira esas tuberías como están, no sirven para nada, están rotas en todas partes. Esa gente nos tienen como pavo de navidad, que solamente para la política es que vienen a allantarnos. No queremos más allantes, aquí lo que queremos es que se resuelvan los problemas de la comunidad”.

Este barrio que cuenta con una población de más de dos mil habitantes con derecho al voto le advirtieron que el 24 de diciembre no esperan tener una noche buena con sus calles oscuras sin lámpara de lo contrario después de este llamado en un plazo de 15 días iniciarán protesta.

Por: Federico Rutan