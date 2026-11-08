«En la Red Pública no existe copago» reitera el Servicio Nacional de Salud

Santo Domingo.– El Servicio Nacional de Salud (SNS) reiteró que en los hospitales de la Red Pública no existe el copago y aclaró que cualquier cobro realizado bajo este concepto no cuenta con la autorización de la Dirección Ejecutiva de la institución.

La entidad recordó que los hospitales públicos deben garantizar a los usuarios el acceso a los servicios de salud sin cobros indebidos que puedan representar una barrera para recibir atención médica oportuna y de calidad.

Asimismo, invitó a la población a acudir con confianza a los establecimientos de la Red Pública, destacando tanto la calidad de los servicios que se ofrecen como el ahorro que representan para la economía de las familias dominicanas.

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«Invitamos a los pacientes a utilizar los servicios de la Red Pública, no solo por el ahorro económico que representan, sino también por la calidad de las atenciones que ofrecemos», destacó la institución.

El SNS recordó que actualmente 111 hospitales de la Red Pública mantienen deuda cero y estabilidad financiera, condiciones que contribuyen a la sostenibilidad de los establecimientos y al fortalecimiento de los servicios de salud que recibe la población.

De igual forma, la dirección del SNS exhortó a los usuarios que enfrenten situaciones de cobros por concepto de copago a denunciarlas a través de los canales institucionales correspondientes, a fin de que sean investigadas y se adopten las medidas pertinentes.