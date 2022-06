En Educación funciona entramado de nombramientos que no beneficia a los nombrados

La denuncia fue presentada por el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes. El Ministerio de Educación se comprometió a investigar.

Santo Domingo, RD.-Las nominillas no son cosas del pasado. Sino que forman parte del nuevo gobierno. Esto confirmado en denuncias llegadas al programa Reporte Especial con Julissa Céspedes donde tres personas residentes en Barahona descubrieron que han sido nombradas en Educación, pero otra persona cobra por ellas.

Usualmente, las nominillas, que fueron denunciadas en gobiernos pasados, eran utilizadas para beneficiar allegados, familiares y compañeros del partido. Pero ahora es un entramado donde reclutan personas que sólo reciben migajas por prestar sus nombres.

Hasta el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes llegaron tres historias que muestran como las botellas en la nómina del personal docente del Ministerio de Educación vas más allá de una problemática común en esa institución

El reclutamiento empezó en febrero del 2021. La carnada era que debían entregar una copia de la cédula de identidad para recibir una ayuda del Estado. Pero, la realidad es que serían botellas de la caja negra que es la nómina de Educación.

Por petición de dos de la tres de las denunciantes, la periodista Julissa Céspedes resguardó sus identidades.

Ámbar Lisbeth Pérez Batista se convirtió en funcionaria del Estado desde marzo del 2021. Ella no lo sabía, pero mensualmente en una cuenta de nómina del Banreservas le depositaban más de 29 mil pesos de salario.

“Yo no cobrará el dinero, no tenía ningún conocimiento, hubo una chica que me dijo loca mándame tu cedula por WhatsApp, que te voy a conseguir una ayuda como madre soltera. Entonces ella me dijo ve al banco abre una cuenta y mándame la tarjeta y yo se la mandé”, narró Pérez.

Según la información obtenida, más de 10 mujeres creyeron que recibirían una ayuda del Estado a través de una cuenta de banco. Lo que les llamo la atención, es que debía entregarle el plástico a Marislandy Félix Cuevas. Esta era la persona que cobrará los salarios.

“Me dijo que era por vía a su esposo que trabajaba en el gobierno. Ella me dijo tantas cosas, tú sabes que uno inocente al fin, una ayuda uno podre. Uno podría pensar que es cualquier cosa del gobierno que le ha venido a dar a uno. Yo nunca pensé que era una estafa, porque eso es una estafa, narró Cristina (nombre ficticio).

“Desde un principio cuando yo vi que había que entregarle el plástico yo no pensé nada bueno. Yo le pregunte qué porque tengo que entregar, me dijeron que era que tenía que subir a Santo Domingo con el plástico a ponerle un código como hay que hacer algo yo me quede tranquila”, explicó la denunciante.

Las historias de las tres jóvenes es la misma, la ayuda económica seria de 3 mil a 4 mil pesos, algunas duraron varios meses para empezar a recibir la misma. Aunque saben que desde marzo Marislandy Félix Cuevas ya estaba recibiendo el dinero.

“Del 2 de febrero hasta la fecha. Yo no sé decir específicamente cuánto dinero me entregó. Yo sé que ella me entregaba 4,000 pesos. A lo primero duró como tres meses sin darme nada, luego me dio algo, como en mayo”, explica Ámbar.

Esos primeros meses, que serían más de 100 mil pesos solo en el caso de una de las denunciantes, fueron a parar a las manos o los bolsillos de Marislandy Félix Cueva. Aunque de acuerdo con las denunciantes esta dijo que su pareja Joaquín Matos Sánchez era la persona con los contactos.

Sin embargo, para las denunciantes los responsables no son Marislandy y su esposo, sino que detrás de estos a alguien más grande.

A pesar de que, religiosamente los 20 y 25 de cada mes en la cuenta que estaba a nombre de Ámbar Pérez se le depositaba más de 29 mil pesos por esta figurar en la nómina como monitora del Liceo Secundario San Francisco de Asís Fe y Alegría, ubicada en el Cercado en San Juan, esta no era quien retiraba el dinero. Si no que solo recibía aproximadamente un 15% . Situación que fue cambiando llegando incluso a no recibir nada por meses.

“En noviembre los cobro todos, me dijo que no salió nada. En octubre, noviembre y diciembre no me dio nada, explica Ámbar

A pesar de las alertas que había, estas tres mujeres pensaron que algo raro sucedía. Y los rumores ya empezaban a surgir. Las tres son madres, las tres tienen necesidades económicas, y las tres estaban nombradas como monitoras con sueldos de 31 mil 900 pesos.

“Eso no es limpio, me estoy dando cuenta como que no es limpio, porque cobran ellos y le traen el dinero a uno. Si uno va a tener problemas con eso, porque por lo menos yo estudiando, soy maestra ya no sé si voy a tener problema en cuando verdad, no porque yo no sabía nada, no me explicaron nada, fue lo que ella dijo”, explicó una de las denunciantes.

En las calles de Las Salinas, Barahona, ya se comentaba que al grupo de mujeres que habrían incluido en una ayuda para madres solteras era una farsa. Y que la realidad era que Marislandy Félix Cuevas, junto a su pareja Joaquín Matos Sánchez, era los beneficiados finales.

“Yo le escribí, le pregunte dime que paso con el dinero, porque ya yo hice líos, me dijo que eso iba a salir en Enero. En Enero, baje a Salinas y ya había escuchado rumores. Hubo una persona que ella le cobró dos meses, ella le dijo que le diera 10 mil pesos, pero como esa persona cobro la saco de la nómina, dijo Ámbar Pérez.

Ámbar Pérez se refiere al caso de una persona que se dio cuenta de que estaba utilizando su nombre para cobrar en Educación, por lo que esta fue al banco. Allí pidió un nuevo plástico y retiró el pago de dos meses que estaba en su cuenta.

Tras varios meses sin Marislandy Félix hacerle llegar el dinero a Ámbar Pérez. Esta le envió 4 mil pesos en enero del año en curso, pero debido a que los rumores estaban ganando fuerza esta decidió ir al banco para ver qué pasaba.

En ese momento, Ámbar Pérez se dio cuenta de que estaba cobrando sin trabajar en el Ministerio de Educación. Y que a pesar de que su nombre estaba involucrado, la mayor parte del dinero no estaba yendo a sus bolsillos. “Fui al banco el viernes 24 de febrero, y yo solicité un estado de cuenta. Reporte la tarjeta como perdida, el pago de ese mes lo hicieron el 25 de ese”.

“El sábado 26 de febrero ella me escribe. Me dice loca yo necesito hablar contigo. Me dice tu cogiste la tarjeta, porque yo fui a solicitar trabajo en junta, por la razón de que me pusiste en una nómina y no me dijiste nada”. Así fue como Ámbar Pérez puso al descubierto a la estafadora.

Otra de las denunciantes se dio cuenta de que estaba nombrada en Educación cuando fue al médico, y le pidieron que pagara una diferencia, ya que está pertenecía al SENASA contributivo, tras varias llamadas se enteró de la verdad. La otra tras oír los rumores empezó a hacer preguntas, y ahí le dijeron lo que pasaba.

“Hay otra persona que me dice que es una estafa. Que uno está nombrado y que uno está nombrado en otros pueblos que yo ni siquiera he ido nunca a esos pueblos. Me dice la persona ve al banco y cancélale la tarjeta y verás que te van a dejar de dar la ayuda. Así fue que yo lo hice, nunca saque un estado de cuenta, ni nunca investigue, porque realmente no sabía lo que estaba pasando”, explica Cristina.

De su lado, Ámbar Pérez tuvo una discusión con Marislandy Félix, a quien le reprochó el haber utilizado su nombre para un nombramiento sin ponerla al tanto de lo que estaba pasando. Pero de acuerdo al testimonio a Félix solo le interesaba el dinero que Pérez cobró.

Ya para el mes de marzo del 2022 Pérez Batista no figuraba en la nómina.

Se hicieron ingentes esfuerzo buscando a Ámbar Pérez en las nóminas de Educación, pero no figura. Sin embargo, cuando la solicitamos por el SAIP en esa base de datos si se encontró el nombramiento.

Las mentes maestras del entramado

Amilda Dellanira Cuevas Ramírez, madre de la persona que reclutaba a las estafadas Joaquín Matos Sánchez, figura como parte del reclutamiento de estafadas Marilandys Feliz Cuevas, reclutaba las personas para entrarlas en nómina de Educación

Conforme las denunciantes, las personas detrás de estos son Marislandy Félix Cuevas y su pareja sentimental Joaquín Matos Sánchez. Ambos figuran en la nómina del Ministerio de Educación.

Félix Cuevas figura también como monitora en el Liceo Secundario San Francisco De Asís Fe Y Alegría, que se encuentra en el Cercado, en San Juan. A pesar de que vive en Las Salinas, Barahona. Por lo que no solo reclutó personas, sino que también cobra en educación sin trabajar. Con un sueldo de 31 mil 900 pesos mensuales.

Joaquín Matos también figura en la nómina de Educación con el mismo sueldo de 31 mil 900 pesos, según consta en la página de Contraloría.

Conforme las denunciantes, la madre de Marilandys Félix Cuevas, Amilsa Dellanira Cuevas Ramírez también juega un papel en esta situación. De acuerdo con el testimonio, la escuela donde está trabaja sirvió como centro de reclutamiento.

Amilda Dellanira Cuevas Ramírez figura en Contraloría con dos salarios de 30 mil 664 pesos.

“Si ella tiene muchos años en esa escuela. Ella era profesora, pero actualmente ganó el concurso a ser directora”, explica la denunciante al referirse a Cuevas Ramírez.

Las denunciantes aseguran que desde el año 2021 esta familia empezó a mejorar sus vidas. Y de acuerdo con estas, en comparación con el poder adquisitivo que estos tenían antes, parece que se ganaron la lotería.

Para Marzo del 2022, todas las que se dieron cuenta de lo que estaba pasando fueron sacadas de la nómina de Educación.

Repuesta del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación informó que desconoce la situación denunciada. La directora de Recursos Humanos, Lidia Ubiera, se comprometió a investigar.

“Estamos abiertos a que la sociedad civil en caso de que conozca de cualquier irregularidad de este tipo puede venir acá al Ministerio de Educación, con muchísimos gustos nosotros lo recibimos y procesemos inmediatamente a investigar”, indicó la funcionaria.

Dilia Ubiera desconoce la forma en que pudieron darse los nombramientos de una persona con sólo su cédula. Ya que de acuerdo con esta en el Ministerio de Educación debe reposar un expediente de esas designaciones.

“Es un caso de verdad que un poco extraño, porque no simplemente con la cédula se puede trabajar la acción de personal. Amerita un Curriculum. Pero en adicción debe tener soportes académicos para poder trabajar la designación. Y este se forma este expediente es el que se deposita en el Ministerio de Administración Publica”, explicó Ubiera.

La director de Recursos Humanos de Educación rendirá un informe de cómo pudo darse la situación antes expuesta. “

Monitores de Educación

El cargo de monitor se creó hace 10 años para suplir la demanda de maestros en escuelas en áreas especializadas. Que incluyen arte, química, enfermería, mecánica, turismo, informática y electrónica.

Estos son profesionales graduados de otras carreras con habilitación docente y fueron contratados por tiempo indefinido con un salario fijo de 31,900 pesos. Y tienen una carga igual que un maestro del área académica y laboran en dos tandas.

Los monitores, a diferencia de los docentes, no se les reconocen todos los derechos que como maestros les corresponden. Entre ellos los incentivos que se otorgan por años en servicio, evaluaciones satisfactorias y maestrías realizadas. Estos han pedido la regularización de su estatus en diversas ocasiones y sus demandas ha caído en saco roto.

Por: Ángela Ramírez