¡Tensión en Ciudad Juan Bosch! Denuncian persona armada en residencial

Santo Domingo Este. Residentes del residencial El Sembrador I, en Ciudad Juan Bosch, solicitaron la intervención de las autoridades y mayores medidas de seguridad, tras un incidente ocurrido la noche del sábado 11 de octubre en las áreas comunes del complejo.

De acuerdo con testimonios de comunitarios, la situación generó preocupación entre las familias debido a la presunta presencia de una persona armada en el parqueo del residencial. El hecho habría quedado registrado en videos grabados por vecinos.

Los residentes, que solicitaron mantener sus identidades en reserva, pidieron mayor presencia policial, controles en los accesos y una reunión informativa con la administración para conocer las medidas que se implementarán ante la situación.

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Horas después de lo ocurrido, la administración de El Sembrador I emitió un comunicado urgente en el que solicitó detener la difusión de imágenes y videos relacionados con el incidente.

En el documento, indicó que el caso se encuentra en manos de las autoridades competentes y de la propia administración.

Asimismo, advirtió que la difusión no autorizada del material podría vulnerar el derecho a la intimidad, protegido por el artículo 44 de la Constitución dominicana.

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La administración también hizo referencia a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 192-19 y el Código Penal, al advertir sobre las posibles consecuencias legales de compartir este tipo de contenido.