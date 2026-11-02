¡Atención empresas! No emitir facturas electrónicas puede salir caro

Los pequeños negocios tienen hasta el 15 de noviembre de 2026 para incorporarse al sistema. El incumplimiento puede acarrear multas y afectar la validez fiscal de las facturas.

Desde el domingo 1 de noviembre, los grandes contribuyentes locales y medianos de República Dominicana están obligados a emitir sus facturas exclusivamente mediante el sistema de facturación electrónica, conforme al calendario establecido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La disposición marca el fin del uso ordinario de los comprobantes fiscales tradicionales, conocidos como serie B, para estos contribuyentes. En su lugar, deberán utilizar comprobantes fiscales electrónicos (e-CF), identificados con la letra E y acompañados de un código QR que permitirá verificar su autenticidad.

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Mientras tanto, los pequeños contribuyentes, microempresas y negocios no clasificados disponen hasta el 15 de noviembre de 2026 para completar su incorporación al sistema, tras una prórroga de seis meses.

¿Quiénes deben emitir facturas electrónicas?

La obligación vigente desde el 1 de noviembre comprende a los grandes contribuyentes locales y medianos registrados bajo esa clasificación en la DGII.

Entre los sectores incluidos figuran comercios, clínicas, ferreterías, hoteles, industrias, establecimientos de servicios y profesionales independientes.

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Los grandes contribuyentes nacionales iniciaron su incorporación obligatoria en 2024, como parte de la implementación gradual de la Ley 32-23 de Facturación Electrónica.

La DGII mantiene un listado oficial de los contribuyentes obligados, identificados por su nombre o razón social y número del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC).

¿Qué pasa con las empresas que no cumplen?

El incumplimiento de la facturación electrónica puede generar consecuencias económicas y operativas para los negocios que ya están obligados a utilizarla.

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Entre las sanciones contempladas por incumplimientos tributarios figuran multas por violación de deberes formales, que pueden oscilar entre cinco y 30 salarios mínimos del sector público, según las disposiciones aplicables. En determinados casos, las penalizaciones podrían alcanzar hasta 50 salarios mínimos, conforme a la gravedad y reincidencia.

Además, si una empresa deja de remitir información requerida por la DGII, podría enfrentar una penalidad adicional equivalente al 0.25 % de los ingresos declarados en el período fiscal anterior.

Facturas tradicionales pueden perder validez fiscal

Una vez vencido el plazo de incorporación, los comprobantes tradicionales utilizados fuera de los procedimientos excepcionales de contingencia dejan de tener validez fiscal para las operaciones correspondientes.

Esto también puede afectar las relaciones comerciales entre empresas. Los clientes que reciben facturas inválidas podrían tener dificultades para sustentar gastos o créditos fiscales del ITBIS.

Por esa razón, los negocios que no se adapten al sistema corren el riesgo de perder clientes empresariales que necesitan comprobantes electrónicos válidos para sus operaciones contables y tributarias.

¿Cómo serán las nuevas facturas electrónicas?

Los comprobantes electrónicos conservarán los datos habituales de una factura, como la identificación del negocio, la fecha, los productos o servicios, los precios, los impuestos y el monto total.

Sin embargo, incluirán dos elementos fundamentales:

Número de comprobante fiscal electrónico (e-NCF): tendrá 13 caracteres, comenzará con la letra E y permitirá identificar el tipo de comprobante y su secuencia.

tendrá 13 caracteres, comenzará con la letra E y permitirá identificar el tipo de comprobante y su secuencia. Código QR: facilitará la consulta de la autenticidad y el estado de la factura.

Para las compras de consumidores finales se utilizará la factura de consumo electrónica E32. En cambio, cuando el comprador necesite sustentar gastos o créditos fiscales, corresponderá la factura de crédito fiscal electrónica E31.

¿Desaparecerán las facturas impresas?

No. Los consumidores podrán continuar recibiendo una representación impresa de sus facturas electrónicas, incluso en el papel que habitualmente entregan las cajas registradoras.

La diferencia es que el comprobante fiscal será generado y transmitido electrónicamente, además de estar sujeto a los mecanismos de validación de la DGII.

El código QR permitirá comprobar si la factura está registrada y aceptada por la administración tributaria. Esta consulta podrá realizarse a través de la página web de Impuestos Internos o su aplicación móvil.

¿Cómo funcionará la facturación electrónica?

Cuando se realice una venta, el negocio generará la factura mediante un programa autorizado y la firmará digitalmente.

Luego, el comprobante será transmitido a la DGII para su validación. Una vez procesado, el documento será entregado al comprador según corresponda.

Las empresas podrán utilizar un sistema propio, contratar proveedores autorizados o recurrir al facturador gratuito de la DGII, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

La administración tributaria informó que cuenta con 195 proveedores autorizados para facilitar la implementación del sistema.

¿Qué beneficios tendrá el consumidor?

La facturación electrónica también representa cambios para quienes compran productos o contratan servicios.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Verificar las facturas: el comprador podrá consultar el e-NCF o escanear el código QR para comprobar su validez.

el comprador podrá consultar el e-NCF o escanear el código QR para comprobar su validez. Reducir comprobantes inválidos: la validación permitirá detectar errores en la numeración, el RNC y otros datos.

la validación permitirá detectar errores en la numeración, el RNC y otros datos. Conservar documentos digitales: las facturas electrónicas facilitarán su recuperación para contabilidad, auditorías y declaraciones tributarias.

las facturas electrónicas facilitarán su recuperación para contabilidad, auditorías y declaraciones tributarias. Agilizar registros contables: las empresas podrán integrar los datos de las facturas a sus sistemas administrativos y reducir la digitación manual.

La obligación de emitir comprobantes electrónicos corresponde a los negocios y contribuyentes, no a los consumidores. Por tanto, los compradores podrán continuar solicitando sus facturas sin tener que inscribirse en un sistema especial