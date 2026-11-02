Empresarios e industriales saludan elección de nuevos jueces de la SCJ

Representantes del sector empresarial e industrial valoraron la elección de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Además, destacaron la trayectoria profesional de los magistrados y su aporte al sistema judicial.

Mediante un comunicado, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) saludó la elección realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Asimismo, resaltó la importancia de esta decisión para la democracia y el Estado de derecho en el país.

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La organización empresarial consideró que una Suprema Corte de Justicia sólida, independiente y eficiente es clave para garantizar la seguridad jurídica. También señaló que contribuye a crear un clima favorable para la inversión y al desarrollo económico y social.