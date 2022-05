Empresario Manuel Corripio: “Resultados  en turismo son extraordinarios. RD ofrece un destino inmejorable”

Manuel Corripio dice la pandemia aceleró la digitalización y democratización en las empresas, Comenta sobre el nuevo libro de Miguel Franjul, la industria del cine, y brinda dos sabios consejo a los jóvenes

Santo Doming, RD.- El empresario Manuel Corripio elogió la recuperación del turismo en la República Dominicana, que de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (OMT) nuestro pais es el número uno del mundo en la recuperación del turismo tras la pandemia.

Manuel Corripio destacó el trabajo realizado por el Gabinete de Turismo que es presidido por el presidente Luis Abinader; y que es coordinado por el ministro David Collado.

El presidente del Grupo Corripio dijo que el turismo en el país ha venido dando muestras de recuperación tanto por el desempeńo que tuvo el país en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2022 en la que logró acuerdos superior a los 2 mil millones de dólares así como por su desempeño en los meses posteriores a la feria.

“Sin lugar a dudas los números lo avalan, solo hay que ver la cantidad de turistas que visitan el país. Los números avalan que va en un extraordinario buen resultado creo que incluso se publicó la los números de enero febrero y marzo y siguen siendo mayores que la cantidad de enero febrero y marzo de años anteriores. El mundo después del confinamiento pues está deseoso de viajar y de conocer y la República Dominicana ofrece un destino inmejorable”: sostuvo el empresario Manuel Corripio entrevistado por Moisés González de Despertarnacional.com.do

Corripio resaltó que en el pais hay un alto porcentaje de la población vacunada, niveles de seguridad, paz; por que entiende que los buenos números en el turismo “los seguiremos viendo a futuro”.

Destaca nuevo libro de Miguel Franjul

El empresario Manuel Corripio felicitó al director del Listín Diario, periodista Miguel Franjul por la publicación de su nuevo libro “Las Nuevas Dimensiones del Periodismo, una recopilación de 250 artículos sobre las oportunidades; que ha generado la transformación digital para los periodistas y que fue publicado con el auspicio de Banreservas.

“Las personas que pueden tener dudas sobre si el periodismo tiene un futuro incierto no solamente tienen que ver este libro, yo creo que este libro tiene las claves del periodismo futuro. Conserva los valores requeridos para un buen periodista que son veracidad; objetividad, la oportunidad y evidentemente adapta sus valores que son eternos a la coyuntura actual que vive el periodismo de la ciencia y los nuevos procesos para ser exitoso”.

La función de los periódicos dentro del ruido mediático.

Precisó que el hecho de que las personas reciban más datos, más noticias, no significa que estén más informadas y ahí es que entra una marca como el Listín Diario; y como las otras marcas del Grupo Corripio.

“La función de los periódicos es identificar la noticia, pero también hay que jerarquizarlas, priorizarlas y ordenarlas; de manera que todo este ruido informativo haga sentido y que la gente realmente tenga información y que sea veraz. La credibilidad de nuestras marcas, evidentemente poque son el principal valor que ellas tienen y luego el ordenamiento del acontecer; puesto ahí, es lo que hace sentido dentro del ruido mediático”

Pandemia aceleró democratización de las empresas

En otro orden, Manuel Corripio indicó que la pandemia del coronavirus aceleró el proceso de transformación, digitalización y democratización en las empresas.

Las buenas ideas no tienen que ver con jerarquía

“Realmente estos procesos de jerarquía vertical y autoridad vertical han desaparecido. Normalmente tu te das cuenta que las ideas van en dos direcciones, normalmente hay información que sube y decisiones que bajan, hoy en dia hay decisiones que suben y asimismo hay informaciones que bajan. Los jóvenes que se integran hoy a la fuerza laboral quieren formar parte de algo que marque la diferencia y simplemente formar parte de un grupo que le de órdenes y que ellos ejecuten no le resulta motivador. Y luego el segundo elemento importante: las buenas ideas no tienen que ver con jerarquía; las buenas ideas vienen de cualquier parte y en estos procesos de apertura en búsqueda de ideas, cuando a veces no tenemos respuestas y abrimos a obtener respuestas; obtenemos respuestas de todos los sitios y eso no solamente nos paso a nosotros yo estoy convencido que el proceso de democratización de las empresas aumentó a partir de la pandemia”.

Sostuvo que la pandemia mostró nuevas formas de trabajo a todos que en gran medidas muchas de ellas fueron positivas; porque “curiosamente a pesar de una situacion tan adversa demostró que se puede ser productivo y tener una buena calidad de vida, personal”.

Consumo audiovisual en la pandemia

Al ser preguntado sobre el comportamiento de la industria cinematográfica, Corripio indicó que durante la pandemia el tema de la exhibición pasó por un momento de crisis pero el consumo de audiovisual durante ese periodo y épocas posteriores se disparó.

“Solo hay que ver la cantidad de plataformas que hay y la cantidad de producciones que tienen esas plataformas para satisfacer la cantidad de consumo de horas de audiovisual que existen, afortunadamente; dejada la pandemia atrás y esperamos que sea algo del pasado; por lo menos no con la severidad con la que estuvo, nuevamente la exhibicion se reabre, pero cuando tu lo miras te das cuenta que

este proceso aceleró la cantidad de co producción y consumo de contenido audiovisual en toda las plataformas”.

Dos sabios consejos a los jóvenes

Manuel Corripio aconsejo a los emprendedores dominicanos a ser perseverantes en la lucha por sus sueños.

“Lo primero es que no se rindan, siempre hay premio para los que no se rinden y el primero es la satisfacción personal de que las circunstancias no te doblegó y la segunda; siempre hay alternativas, cuando digo alternativa a lo mejor lo que usted escoge a la primera la opción de para el desarrollo de sus habilidades, no sea la más acertada. Sin embargo, si busca y está atento; encontrará que hay miles de oportunidades para los jóvenes que las personas mayores que hoy en día son por razones de edad; los propietarios de las empresas, posiblemente ni siquiera alcanzan a ver las oportunidades que los jóvenes están viendo; también tienen mucha oportunidades, simplemente identifiquen, aprovechenlas y no se rindan”, manifestó Manuel Corripio.