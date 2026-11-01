Emma Polanco recibe Gran Galardón FCES por su trayectoria profesional

Santo Domingo, RD.- La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) otorgó el Gran Galardón FCES a la trayectoria y el legado a la doctora Emma Polanco Melo, presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), en reconocimiento a su destacada trayectoria académica y profesional, su liderazgo en la educación superior y su vocación de servicio a la nación.

La distinción se entregó durante una ceremonia celebrada en el Paraninfo Ricardo Michel de la FCES, en el marco del Encuentro de Egresados de esa facultad, que reunió a autoridades universitarias, docentes y profesionales destacados por sus aportes al desarrollo nacional.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la decana de la FCES, maestra Maribel Lorenzo, quien resaltó las cualidades humanas y profesionales de Polanco Melo, así como su legado al frente de la academia,

«El galardón que hoy otorgamos a la doctora Emma Polanco es un reconocimiento a su legado, que enaltece el orgullo de nuestra comunidad de egresados e inspira a las nuevas generaciones», expresó Lorenzo. El rector de la UASD, doctor Jorge Asjana David, elogió las cualidades profesionales y humanas de la homenajeada, donde hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Destacó el papel de la Primada de América en la transformación social, humana y tecnológica de la sociedad dominicana.

Emma Polanco destaca el valor de la formación y la superación personal

Al recibir la distinción, la presidenta de la Cámara de Cuentas agradeció a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales por el reconocimiento y expresó su profunda emoción al regresar a la universidad que marcó su formación académica y profesional.

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Polanco Melo manifestó sentirse honrada de reencontrarse con su «casa grande», la UASD, y su «casa chica», la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, espacios que consideró fundamentales en su desarrollo personal y profesional.

Durante su intervención, evocó momentos significativos de su trayectoria universitaria y reafirmó su orgullo de pertenecer a la primera universidad de América, al tiempo que exhortó a las nuevas generaciones a perseverar en sus aspiraciones y asumir la formación académica como una herramienta de crecimiento y transformación.

«Usted puede llegar hasta donde su aspiración se lo permita», expresó Polanco Melo, al destacar que los límites del crecimiento humano y profesional están estrechamente vinculados con la determinación, el esfuerzo y la capacidad de superación de cada persona.

Reconocimiento a egresados destacados

Durante la ceremonia también reconocieron a otros egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales por sus respectivas trayectorias profesionales y contribuciones al fortalecimiento de las instituciones públicas y al desarrollo del país.

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Entre los galardonados figuran Geraldo Espinosa Pérez, contralor general de la República; y Rómulo Arias Moscat, director general de Contabilidad Gubernamental. También Dionis Alfonso Sánchez Carrasco, senador de la República, entre otras personalidades egresadas de esa facultad.

Al encuentro asistieron, además, el vicedecano de la FCES, maestro Cándido Ramírez; directores de escuelas, docentes, autoridades académicas e invitados especiales.

La actividad se desarrolló bajo el lema «Identidad, Trayectoria y Compromiso», en un ambiente de confraternidad y reencuentro que permitió fortalecer los vínculos entre la universidad y sus egresados, reconocer sus aportes profesionales y reafirmar el compromiso de la academia con la formación de ciudadanos al servicio del desarrollo nacional.