Embajadora de EE. UU. llama a estadounidenses residentes en RD a votar en elecciones de medio término

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Santo Domingo, RD.– Apropósito de las próximas elecciones para escoger a los 435 miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la embajadora en Santo Domingo, llamó a los americanos residentes en República Dominicana a participar del proceso.
Durante una visita a las instalaciones de Multimedios del Caribe, la embajadora, Leah Francis Campos, recordó a los estadounidenses residentes en República Dominicana que pueden obtener información de cómo participar en el proceso en el sitio Web de la Embajada.
“Pueden buscar información en nuestro sitio Web de la Embajada y ahí hay instrucciones de cómo los ciudadanos americanos pueden ir a votar”, reafirmó Campos.
Se recuerda que las elecciones para conformar la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de 2026 están programadas para el próximo 3 de noviembre de este año.
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Celebraciones en República Dominicana
En torno a los encuentros que realiza en colmados dominicanos como parte de la campaña global «Freedom 250», dijo que tienen otras sorpresas e invitó a los medios a seguir las redes de la Embajada para saber dónde estarán próximamente.
De igual forma, Leah Francis Campos adelantó que, aún quedan muchas celebraciones que se desarrollarán el resto del año y el año que viene también.
“Vamos a celebrar el resto del este año y el que viene también, nunca se para de celebrar”, manifestó.
La embajadora Leah Francis Campos es la invitada de este domingo del programa Siendo Honestos», con Katherine Hernández.
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