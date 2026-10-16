Embajadora de EE. UU. comparte con Gonzalo, Omar y Alofoke

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, compartió la tarde de este viernes en un colmadón de Baní con el aspirante presidencial Gonzalo Castillo, el senador Omar Fernández y el comunicador y empresario Santiago Matías, conocido popularmente como Alofoke.

Durante el encuentro, Castillo y Fernández compartieron una partida de dominó en un ambiente distendido, marcado por elementos característicos de la cultura popular dominicana. La actividad reunió a figuras de distintos ámbitos de la vida pública nacional, como la política, la representación legislativa y el entretenimiento digital.

La reunión, organizada por la representante diplomática estadounidense, llamó la atención por el escenario informal. Escenario elegido para congregar a sus invitados, fuera de los espacios protocolares habituales. Sin embargo, hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre los temas tratados. Temas que estructuraron la conversación durante la actividad ni sobre posibles acuerdos o compromisos derivados del encuentro.