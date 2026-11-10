Embajadora de EE. UU. alerta sobre corrupción y competencia desigual en RD

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La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, manifestó su preocupación por los efectos de la corrupción y la aplicación desigual de las regulaciones sobre el comercio y los ingresos del Estado dominicano.

A través de una publicación en Instagram, la diplomática advirtió que estas prácticas pueden generar condiciones de competencia desiguales para las empresas que cumplen con las leyes y los requisitos establecidos.

Campos señaló que Estados Unidos comparte estas preocupaciones cuando las irregularidades afectan a sus empresas e inversionistas. Sin embargo, también reconoció las acciones de las autoridades dominicanas para enfrentar este tipo de situaciones.

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Como ejemplo, mencionó el cierre de una fábrica de cartón que, según indicó, operaba de manera inadecuada.

Leah Campos en Instagram.

Embajadora se refiere al cierre de Cartesa

Las declaraciones se producen después de la clausura de Cartesa, una empresa ubicada en San Antonio de Guerra, durante un operativo realizado el pasado 29 de octubre por las autoridades dominicanas.

Durante la intervención, las autoridades detectaron presuntas irregularidades relacionadas con los permisos de operación y el almacenamiento de combustible, entre otros aspectos.

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La embajadora valoró las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano y destacó la importancia de mantener condiciones que favorezcan el comercio legítimo y la competencia entre las empresas.

Campos destaca cooperación entre ambos países

La representante estadounidense también se refirió a la relación bilateral entre República Dominicana y Estados Unidos, especialmente en materia comercial y de seguridad.

Campos recordó que ambos países son naciones soberanas, pero mantienen una relación de colaboración para enfrentar problemas que afectan la seguridad y la actividad económica de la región.

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«Todos podemos celebrar las medidas que adopta cada nación para reforzar la seguridad de nuestra región y fortalecer el comercio legítimo, al tiempo que combate el tráfico ilícito que perjudica la seguridad y la prosperidad de nuestros respectivos países», expresó.

Sus declaraciones destacan la importancia de la cooperación entre ambos gobiernos para combatir las actividades ilícitas y garantizar condiciones más equitativas para el comercio.