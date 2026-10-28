Embajador ruso rechaza denuncias de reclutamiento engañoso de dominicanos

El embajador de Rusia en República Dominicana, Alexey Victorovich Seredin, rechazó este miércoles las denuncias sobre el presunto reclutamiento mediante engaños de ciudadanos dominicanos para combatir en la guerra contra Ucrania y advirtió que su país no tolerará calumnias ni difamaciones.

«Somos los primeros que queremos esclarecer este asunto. No vamos a tolerar calumnias y difamaciones respecto a mi país», afirmó el diplomático al ser abordado por periodistas en el Palacio Nacional.

Seredin aseguró que las autoridades rusas están interesadas en esclarecer la situación y mantienen comunicación constante con la Cancillería dominicana para dar seguimiento a los casos denunciados.

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Rechaza informe presentado ante la ONU

Las declaraciones del embajador se producen luego de que una comisión independiente presentara ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El informe destaca el presunto reclutamiento mediante engaños de ciudadanos dominicanos y de otras nacionalidades para participar en la guerra contra Ucrania.

Según el documento, desde 2024 redes de reclutamiento habrían utilizado ofertas engañosas para captar a ciudadanos extranjeros e incorporarlos a las fuerzas militares rusas.

Sin embargo, Seredin cuestionó el mandato de la comisión y rechazó la veracidad de sus conclusiones.

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«No reconocemos el mandato de esta comisión independiente, consideramos que está basada en datos totalmente falsos», sostuvo.

El diplomático también defendió la posición de su Gobierno y afirmó que Rusia considera héroes a los extranjeros que participan en sus fuerzas armadas.