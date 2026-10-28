Embajador ruso rechaza denuncias de reclutamiento engañoso de dominicanos

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El embajador de Rusia en República Dominicana, Alexey Victorovich Seredin, rechazó este miércoles las denuncias sobre el presunto reclutamiento mediante engaños de ciudadanos dominicanos para combatir en la guerra contra Ucrania y advirtió que su país no tolerará calumnias ni difamaciones.
«Somos los primeros que queremos esclarecer este asunto. No vamos a tolerar calumnias y difamaciones respecto a mi país», afirmó el diplomático al ser abordado por periodistas en el Palacio Nacional.
Seredin aseguró que las autoridades rusas están interesadas en esclarecer la situación y mantienen comunicación constante con la Cancillería dominicana para dar seguimiento a los casos denunciados.
Rechaza informe presentado ante la ONU
Las declaraciones del embajador se producen luego de que una comisión independiente presentara ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El informe destaca el presunto reclutamiento mediante engaños de ciudadanos dominicanos y de otras nacionalidades para participar en la guerra contra Ucrania.
Según el documento, desde 2024 redes de reclutamiento habrían utilizado ofertas engañosas para captar a ciudadanos extranjeros e incorporarlos a las fuerzas militares rusas.
Sin embargo, Seredin cuestionó el mandato de la comisión y rechazó la veracidad de sus conclusiones.
«No reconocemos el mandato de esta comisión independiente, consideramos que está basada en datos totalmente falsos», sostuvo.
El diplomático también defendió la posición de su Gobierno y afirmó que Rusia considera héroes a los extranjeros que participan en sus fuerzas armadas.
Notas relacionadas
Moscú investiga una lista de 20 dominicanos
Pese a rechazar las acusaciones de reclutamiento engañoso, el embajador confirmó que las autoridades rusas examinan una lista de 20 ciudadanos dominicanos, entregada por el Gobierno dominicano el pasado 8 de octubre. Los casos están relacionados con las denuncias de reclutamiento para participar en la guerra contra Ucrania.
Seredin reconoció que la cantidad de dominicanos involucrados podría ser mayor, aunque aclaró que todavía no dispone de información definitiva.
«Por ahora manejamos el número de 20, pero puede ser un poquito más, no lo sé bien», expresó.
El representante diplomático explicó que los organismos competentes de Rusia continúan analizando la documentación remitida por las autoridades dominicanas y que esperan una respuesta oficial de Moscú.
«Los organismos competentes están estudiando esa documentación. Una vez tengamos respuesta, transmitiremos tanto a las autoridades como a los familiares de estas personas que están muy preocupadas de lo que está pasando en Rusia», indicó.
Hasta el momento, no se ha precisado cuántos ciudadanos dominicanos permanecen incorporados a las fuerzas militares rusas ni cuántos buscan regresar a República Dominicana.
Gestiones para el regreso de cuatro dominicanos
El embajador también se refirió a las gestiones diplomáticas realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores para facilitar el retorno de cuatro dominicanos que desistieron de incorporarse a las fuerzas armadas rusas.
Según explicó, una delegación dominicana viajó a Moscú, donde las autoridades rusas la recibieron para abordar la situación de los ciudadanos.
«Se fue la delegación dominicana a Moscú y fue bien atendida por las autoridades rusas. Estamos dispuestos a ayudar a esclarecer todo esto», manifestó.
Seredin reiteró la disposición de su Gobierno de colaborar con las autoridades dominicanas para esclarecer las denuncias.
El diplomático ofreció estas declaraciones durante una actividad en el Palacio Nacional, encabezada por el presidente Luis Abinader, en la que el Gobierno reconoció al excanciller dominicano Roberto Álvarez.
Mientras continúan las investigaciones, las autoridades dominicanas permanecen a la espera de una respuesta oficial de Moscú sobre los casos incluidos en la lista remitida el pasado 8 de octubre.
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