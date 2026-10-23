Rusia investiga denuncias de engaños a dominicanos para ir a la guerra

El embajador de la Federación de Rusia en República Dominicana, Alexey Seredin, afirmó que las autoridades rusas verifican la información sobre ciudadanos dominicanos que, según sus familiares, viajaron con ofertas de trabajo y terminaron vinculados al conflicto armado.

Seredin explicó que la embajada recibió solicitudes de familiares, pero inicialmente carecía de datos suficientes para identificar a las personas. Posteriormente, la Cancillería dominicana remitió una lista de nombres a las autoridades rusas para su verificación.

El diplomático señaló que es necesario establecer qué ocurrió en cada caso y determinar si los ciudadanos se alistaron voluntariamente en las Fuerzas Armadas rusas o si fueron engañados. Aseguró que la embajada está dispuesta a colaborar con las autoridades dominicanas y recibir una delegación que investigue la situación.

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Las declaraciones las ofreció durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes. Este se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM.