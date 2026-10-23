Rusia investiga denuncias de engaños a dominicanos para ir a la guerra

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El embajador de la Federación de Rusia en República Dominicana, Alexey Seredin, afirmó que las autoridades rusas verifican la información sobre ciudadanos dominicanos que, según sus familiares, viajaron con ofertas de trabajo y terminaron vinculados al conflicto armado.
Seredin explicó que la embajada recibió solicitudes de familiares, pero inicialmente carecía de datos suficientes para identificar a las personas. Posteriormente, la Cancillería dominicana remitió una lista de nombres a las autoridades rusas para su verificación.
El diplomático señaló que es necesario establecer qué ocurrió en cada caso y determinar si los ciudadanos se alistaron voluntariamente en las Fuerzas Armadas rusas o si fueron engañados. Aseguró que la embajada está dispuesta a colaborar con las autoridades dominicanas y recibir una delegación que investigue la situación.
Las declaraciones las ofreció durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes. Este se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM.
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Embajador dice que los contratos deben estar en español
Al referirse a las denuncias sobre contratos redactados en ruso, Seredin sostuvo que estos documentos también deben estar en español. Sin embargo, no precisó si las autoridades han identificado irregularidades en los contratos señalados por los familiares.
El embajador indicó que la legislación rusa permite a extranjeros incorporarse a sus Fuerzas Armadas mediante un contrato, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Añadió que las denuncias de quienes aseguran haber sido engañados deben examinarse para determinar las circunstancias de cada caso.
Rusia niega buscar activamente reclutas latinoamericanos
Seredin rechazó que Rusia esté buscando activamente ciudadanos latinoamericanos para incorporarlos a sus filas. Argumentó que el país cuenta con una población numerosa, personal militar y voluntarios, y contrastó esa situación con lo que describió como dificultades de reclutamiento en Ucrania.
Estas declaraciones corresponden a la versión del diplomático y no constituyen una verificación independiente de las condiciones de reclutamiento en ambos países.
El embajador reiteró la disposición de Moscú a colaborar con República Dominicana. No obstante, durante la entrevista no presentó resultados concluyentes sobre el paradero de los dominicanos incluidos en la lista ni sobre las circunstancias en que los habrían contratado.
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