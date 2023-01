Eliza de la Cruz, rescatada del naufragio de Samaná, cuenta su historia

Sánchez, RD.- Eliza de la Cruz de los Santos, narro a CDN como ocurrió su travesía en aguas del oceano Atlántico que duró 11 días.

“Empezó a cambiar. Cuando estábamos llegando a Puerto Rico la brújula se nos dañó. Entonces, cuando el intento devolverse lo boto en el mar“

Llamó a las personas que tienen propósito de viajar ilegalmente a Puerto Rico a que desistan de hacerlo porque ella misma no piensa hacerlo nuevamente.

“Bueno, yo de mi parte no vuelvo. No sé si otros lo quieran intentar, pero no es fácil”, dijo a Eliza de la Cruz cuando se le pregunto si lo volvería a intentar.

Asimismo dio las gracias a Dios y las personas que la pusieron en oraciones.

Cuando se le pregunto de donde salió la embarcación, De La cruz respondió que lo hicieron desde el barrió la plazoleta, próximo al Destacamento de la Armada Dominicana del municipio de Sánchez.

Los náufragos fueron rescatados por la Armada Dominicana este pasado domingo 22. El viaje salió el 10 de enero y se dirigía hacia Puerto Rico.

Uno de los rescatados se encuentra en observación en el hospital Ricardo Limardo, Puerto Plata. El resto fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones.

Se rescataron siete hombres y una mujer. Estos se identificaron como Eliza de la Cruz, Julio César Olivo, José Miguel Rojas, Aurelio Jhon Sin Radne, Carlos Ciprian de la Cruz, Ramón Ciprian de la Cruz, José Luis Reyes, y Vicente Martinez.