El viaje a España que terminó con los sueños de Dayana en una cárcel venezolana

Santo Domingo, RD.- Dayana Heredia como muchos dominicanos que emigran de su país, tenía el sueño de una mejor vida y para lograrlo se dejó tentar de un viaje irregular que cambió su vida por completo sentenciándola a purgar una condena de 21 años en una cárcel de Venezuela.

¿Pero quién es Dayana Heredia?

Joven dominicana que previo a su captura en Venezuela, se desempeñaba como estilista (especialmente a la micropigmentación de cejas y labios), en Ciudad Juan Bosch, pero como se vale soñar, se dejó tentar y jugarse el todo por el todo en un viaje que irregular.

De acuerdo con familiares, fue víctima de una presunta red que le prometió ayudarla a conseguir mejores oportunidades fuera del país, sin embargo, la abandonaron en Venezuela, donde la apresaron y ahora no solo se preocupan por su situación legal, sino también por su estado de salud.

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Dayana continuar sus labores profesionales en España, donde vislumbraba mejores condiciones de vida, por lo que se marchó con todo y sus herramientas de trabajo mismas que le ocuparon al momento del arresto el 13 de julio de 2024.

La familia cuenta que, la joven viajó primero a Colombia, donde le proporcionaron documentos venezolanos falsos, y posteriormente se trasladó a Venezuela. Su intención, según reiteran, era continuar el trayecto hacia España.

Allí la arrestaron y acusaron de portar documentos falsos y de tener en su teléfono celular fotografías de sustancias ilícitas. Más tarde la condenaron a 21 años de prisión, sentencia que de acuerdo con sus familiares encierra situaciones políticas.

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Aseguran que existen contradicciones entre las pruebas y las conclusiones del proceso judicial. Al respecto, aseguran que a pesar de que no encontraron sustancias ilícitas en sus pertenencias Heredia Heredia fue condenada de manera injusta.

Traslados y condiciones de reclusión

Tras su detención, Heredia fue recluida inicialmente en Santa Bárbara, en el estado venezolano de Zulia. Posteriormente, la trasladaron al Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra), en Mérida. Su familia asegura que el cambio se produjo sin que les comunicaran una orden de traslado ni notificaran al abogado.

Según el testimonio de sus allegados, el movimiento ocurrió después de un motín en el centro penitenciario donde estaba recluida. Aseguran que Heredia fue trasladada junto con otras tres internas y denuncia que ahora permanece en condiciones de hacinamiento.

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María Heredia, hermana de Dayana asegura que su pariente presenta problemas renales y que no recibe suficiente agua. También sostiene que su abogado solicitó que fuera llevada a un hospital, pero que la petición no había sido atendida, según el relato ofrecido.

La búsqueda de asistencia dominicana

Desde que conocieron su detención, los familiares aseguran que acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana para solicitar orientación y asistencia. Según su versión, en el área de Protección a Nacionales les indicaron que no existían relaciones diplomáticas con Venezuela, respuesta que interpretaron como una falta de respaldo institucional.

También afirman que dirigieron una solicitud al entonces canciller Roberto Álvarez. El vicecónsul dominicano en Venezuela, Isidro Castillo, les habría ayudado a canalizar información sobre el caso. Sin embargo, sostienen que no recibieron respuestas suficientes sobre las gestiones realizadas ante las autoridades venezolanas para verificar las condiciones de reclusión y los cargos contra la joven.