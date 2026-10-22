El Torito advierte que Omar Fernández sería un rival difícil para el PRM en 2028

El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Héctor Acosta, conocido como “El Torito”, reconoció que una eventual candidatura presidencial de Omar Fernández en 2028 representaría un desafío para el oficialismo, al considerar que sería difícil derrotarlo en las urnas.

El legislador por la provincia Monseñor Nouel destacó la juventud, inteligencia, humildad y aceptación popular del senador de la Fuerza del Pueblo. Cualidades que, a su juicio, le permiten conectar con los dominicanos y fortalecer su imagen política.

“Es un muchacho que le cae bien a la gente, inteligente, joven, yo soy muy amigo de él”, expresó Acosta durante una entrevista. Entrevista en la que también consideró que la población percibe favorablemente el perfil personal de Fernández.

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No obstante, El Torito señaló que corresponde a la Fuerza del Pueblo decidir sobre sus candidaturas presidenciales cuando llegue el momento. Asimismo, reafirmó su respaldo a Carolina Mejía como opción política dentro del PRM de cara al escenario electoral de 2028.