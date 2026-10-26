El Salvador desmiente mensaje falso atribuido a Nayib Bukele sobre RD

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Santo Domingo.– El Gobierno de El Salvador desmintió oficialmente este lunes la información que circula en redes sociales atribuida al presidente Nayib Bukele, en la que supuestamente cuestiona al Gobierno de la República Dominicana y a sus Fuerzas Armadas.
Mediante una comunicación oficial remitida a las autoridades dominicanas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador aclaró que el contenido difundido es falso. Además, indicaron que este no representa la posición de ese país respecto a la República Dominicana.
“La información contenida en dichos mensajes es completamente falsa, carece de fundamento y no refleja, de manera alguna, la posición de El Salvador ni la naturaleza de nuestra relación con la República Dominicana”, establece textualmente la comunicación de la Cancillería salvadoreña.
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Los gobiernos de la República Dominicana y El Salvador mantienen relaciones de cooperación y coordinación bilateral.
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