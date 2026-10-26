El Salvador desmiente mensaje falso atribuido a Nayib Bukele sobre RD

Santo Domingo.– El Gobierno de El Salvador desmintió oficialmente este lunes la información que circula en redes sociales atribuida al presidente Nayib Bukele, en la que supuestamente cuestiona al Gobierno de la República Dominicana y a sus Fuerzas Armadas.

Mediante una comunicación oficial remitida a las autoridades dominicanas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador aclaró que el contenido difundido es falso. Además, indicaron que este no representa la posición de ese país respecto a la República Dominicana.