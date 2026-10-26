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El Salvador desmiente mensaje falso atribuido a Nayib Bukele sobre RD

El Gobierno de El Salvador desmintió un mensaje difundido en redes sociales y atribuido al presidente Nayib Bukele, que supuestamente cuestionaba al Gobierno dominicano y a sus Fuerzas Armadas. La Cancillería salvadoreña afirmó que la información es falsa y reiteró que ambos países mantienen relaciones de cooperación y coordinación bilateral.

Marianny Valdez
Comunicado oficial del Gobierno de El Salvador sobre un mensaje atribuido a Nayib Bukele.
El Gobierno de El Salvador desmintió un mensaje difundido en redes sociales y atribuido al presidente Nayib Bukele.
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Santo Domingo.– El Gobierno de El Salvador desmintió oficialmente este lunes la información que circula en redes sociales atribuida al presidente Nayib Bukele, en la que supuestamente cuestiona al Gobierno de la República Dominicana y a sus Fuerzas Armadas.

Mediante una comunicación oficial remitida a las autoridades dominicanas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador aclaró que el contenido difundido es falso. Además, indicaron que este no representa la posición de ese país respecto a la República Dominicana.

“La información contenida en dichos mensajes es completamente falsa, carece de fundamento y no refleja, de manera alguna, la posición de El Salvador ni la naturaleza de nuestra relación con la República Dominicana”, establece textualmente la comunicación de la Cancillería salvadoreña.

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Los gobiernos de la República Dominicana y El Salvador mantienen relaciones de cooperación y coordinación bilateral.

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