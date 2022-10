La dama emitió la frase al conocer que le fue impuesta la pena máxima al asesino de su niña, mejor conocido como El Panadero

Santo Domingo Este.-La madre de la malograda niña Liz María, de nueve años, exclamó que “se hizo justicia por su hija” al enterarse que su verdugo Estarlin Francisco Santos, alias El Panadero, fue condenado a 30 años de prisión por su asesinato.

Licelot Peña, en medio de llantos y junto a otros familiares, expresó que no tiene como pagarles a los fiscales y los abogados por la asistencia que le dieron.

“Gracias a dios que se hizo justicia por mi niña. Él no me la va a pagar con los 30 años, pero se hizo justicias. Quiero darle las gracia a Dios por todo y a mis abogados que se asistieron, no tengo como pagarles”.

La condena a la pena máxima contra El Panadero la dictó el Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este. Los jueces lo encontraron culpable de abusar sexualmente y matar a la niña Liz María.

Asimismo, se informó que El Panadero confesó el crimen y que lanzó el cuerpo de la niña al Mar Caribe. Se recuerda que miembros de la Defensa Civil y otros organismos emplearon varios días buscando el cuerpo de Liz María. Todos los esfuerzos fueron en vano. El horrendo hecho ocurrió en agosto del 2020.

La familia de Liz María vivió momentos de angustia por su desaparición. Situación que seguida por los medios de comunicación, y que las investigaciones de las autoridades determinaron que El Panadero, vecino de la menor, la había asesinado y violado engañándola con prestarle un celular.

En la audiencia de este miércoles, el Ministerio Público estuvo representando por el fiscal titular Milcíades Guzmán.