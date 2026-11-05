El misterio de los feriados en RD: por qué unos cambian y otros no

Los feriados en República Dominicana representan oportunidades para descansar, compartir en familia y recordar acontecimientos históricos o religiosos. Sin embargo, no todos se celebran necesariamente en la fecha que aparece en el calendario.

Cada año, el traslado de algunos días festivos genera preguntas entre los ciudadanos, especialmente cuando se trata de celebraciones tradicionales como el Día de Reyes o conmemoraciones patrióticas como el natalicio de Juan Pablo Duarte.

La razón de estos cambios está establecida en la Ley 139-97, que regula el traslado de determinados feriados para favorecer la organización de los días de descanso laboral.

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¿Qué establece la Ley 139-97 sobre los feriados?

La legislación dominicana dispone que algunos días festivos que coinciden con martes, miércoles, jueves o viernes pueden trasladarse al lunes más próximo, con el propósito de facilitar el descanso de los trabajadores y crear fines de semana largos.

Esta disposición aplica a determinadas conmemoraciones, entre ellas el Día de Duarte, el Día del Trabajo y el Día de la Constitución, aunque existen excepciones establecidas en la propia normativa.

No obstante, algunas festividades religiosas y fechas de especial significado se mantienen en su día original, independientemente de la jornada en que coincidan.

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¿Por qué algunos feriados no se cambian?

El calendario dominicano contempla celebraciones que conservan su fecha tradicional por su importancia religiosa, histórica o cultural.

Un ejemplo es el Corpus Christi, cuya celebración religiosa tiene una fecha propia dentro del calendario litúrgico.

De esta manera, el sistema de feriados combina la posibilidad de trasladar determinados días no laborables con el respeto a fechas que mantienen su significado original.

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Debate para mantener algunas fechas sin cambios

Aunque la Ley 139-97 continúa vigente, el traslado de determinados feriados ha generado propuestas para modificar el calendario dominicano. También para preservar algunas celebraciones en su fecha original.

Una de las voces que ha defendido esta iniciativa es la primera dama, Raquel Arbaje, quien ha manifestado su interés en que el Día de los Santos Reyes, celebrado cada 6 de enero, se declare inamovible.

Arbaje considera que esta festividad tradicional debería conservar su fecha, independientemente de que coincida con un día laborable. Su planteamiento ha reavivado la discusión sobre la conveniencia de mantener los fines de semana largos o respetar las fechas históricas y culturales. Proceso+1

Diputados proponen cambios a la ley de feriados

El tema también ha llegado al Congreso Nacional, donde legisladores han impulsado iniciativas para modificar la normativa vigente.

El diputado Sadoky Duarte, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), presentó un proyecto que se aprobó en primera lectura por la Cámara de Diputados en junio de 2025. La propuesta busca impedir que el Día de Reyes, el natalicio de Juan Pablo Duarte y el Día de la Constitución se trasladen de fecha.

La iniciativa pretende que estas conmemoraciones permanezcan en sus fechas originales, debido a su importancia histórica, patriótica y cultural.

Por su parte, el diputado Juan José Rojas, también del PRM, presentó una propuesta para declarar feriados nacionales y no laborables los días 25 de febrero y 9 de marzo, fechas correspondientes a los natalicios de Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez.

La iniciativa busca ampliar el reconocimiento oficial de ambos patricios por sus aportes a la independencia dominicana. El proyecto se depositó en la Cámara de Diputados y plantea incorporar estas fechas al calendario de días festivos.