Gobierno pretende construir planta eléctrica flotante de Azua en área protegida

Santo Domingo, RD.- La Secretaría de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo instó al gobierno a escuchar los clamores de la población de Los Negros, de Azua, que entienden que la construcción de una planta flotante de generación de electricidad podría causar graves daños al medio ambiente con el agravante de ser un área protegida por la Ley 202-04.

«De ninguna manera podemos aplaudir la que se pretende instalar en Los Negros, no a ese costo, no violando la ley ambiental, no ignorando el clamor de las comunidades y no a costa de destruir el patrimonio natural de los dominicanos«, dijo a través de un comunicado Paino Abreu, secretario de Medio Ambiente de la FP.

Según las palabras del titular de la secretaría que trabaja los temas medioambientales en el partido de oposición, la construcción de una obra como esta conlleva la observación de la ley y la realización de muchos estudios para comprobar su factibilidad.

«Para llegar ahí tiene que evaluar su impacto, lo que involucra escuchar y tomar en cuenta la opinión de las comunidades y de todos los interesados, tal y como lo dispone la Ley«, puntualiza el comunicado emitido.

«Como responsables del tema ambiental en Fuerza del Pueblo, aclaramos, que no le está permitido ni al gobierno ni a empresas privadas, iniciar proyectos sin el permiso ambiental correspondiente. Quien lo haga está violando la Ley General de Medio Ambiente y los funcionarios públicos que participan cometen un delito ambiental con penalización agravada«, siguió expresando Abreu.

En el documento leído por el secretario de Medio Ambiente de la FP también se explica la importancia de la vegetación que hay en la zona, Manglares de Puerto Viejo, lo que definen como un refugio de vida silvestre, donde habitan muchas especies de fauna.

«Hay que preguntarse si es que este gobierno no sabe que el área donde pretenden instalar esa planta es un refugio de vida silvestre; un área protegida por Ley, que tiene por función preservar los ecosistemas y la biodiversidad extraordinaria que existe en ese lugar. Que lo único que se puede hacer allí es lo que disponga el plan de manejo de esa área protegida y si no existe el plan, la obligación de las autoridades es diseñarlo«, precisó Paino Abreu.

La Ley No. 202-04 sobre áreas protegidas de la República Dominicana, designa el área No. 50, como la reserva Refugio de Vida Silvestre «Manglares de Puerto Viejo«, con el objetivo de preservar el equilibrio biótico ante las intervenciones humanas.