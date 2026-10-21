 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

El expelotero Nelson Cruz mantiene esperanzas de justicia en caso Jet Set

Santo Domingo, RD.- El expelotero de Grandes Ligas, Nelson Cruz expresó su esperanza de que se haga justicia por la muerte de su hermana, la gobernadora Nelsy Cruz, y las demás víctimas de la tragedia del Jet Set. Cruz, quien peridó a su hermana en la tragedia, habló al valorar la decisión de variar la […]

Gabriela Mora Encarnación
Nelson Cruz.jpg
Cruz consideró que esta decisión representa una esperanza para los familiares de las víctimas. Foto: Fuente externa
¿Quieres resumir esta noticia?

Santo Domingo, RD.- El expelotero de Grandes Ligas, Nelson Cruz expresó su esperanza de que se haga justicia por la muerte de su hermana, la gobernadora Nelsy Cruz, y las demás víctimas de la tragedia del Jet Set.

Cruz, quien peridó a su hermana en la tragedia, habló al valorar la decisión de variar la calificación jurídica del caso.

Notas relacionadas

Consideró que esta decisión representa una esperanza para los familiares de las víctimas, quienes, según afirmó, se habían sentido abandonados. Asimismo, adelantó que tiene previsto asistir a una de las audiencias del proceso judicial.

El pasado 16 de octubre, el juez Franny González varió la calificación jurídica de homicidio involuntario a homicidio doloso contra Antonio y Maribel Espaillat.

La decisión implica que el proceso deberá comenzar desde cero ante un tribunal colegiado integrado por tres jueces, que serán designados mediante sorteo.

Te puede interesar

  1. República DominicanaDos abogados recusan juezas caso Jean Alain y aplazan audiencia para el día 16
  2. República DominicanaOdontóloga y sus hijos permanecen estables tras explosión
  3. RegionalesDGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
  4. RegionalesApresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
  5. República DominicanaOdontóloga y sus dos hijos graves tras explosión en apartamento
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:Tragediadestacada2Jet SetClasificación juridica
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS