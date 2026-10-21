El expelotero Nelson Cruz mantiene esperanzas de justicia en caso Jet Set

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Santo Domingo, RD.- El expelotero de Grandes Ligas, Nelson Cruz expresó su esperanza de que se haga justicia por la muerte de su hermana, la gobernadora Nelsy Cruz, y las demás víctimas de la tragedia del Jet Set.
Cruz, quien peridó a su hermana en la tragedia, habló al valorar la decisión de variar la calificación jurídica del caso.
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Consideró que esta decisión representa una esperanza para los familiares de las víctimas, quienes, según afirmó, se habían sentido abandonados. Asimismo, adelantó que tiene previsto asistir a una de las audiencias del proceso judicial.
El pasado 16 de octubre, el juez Franny González varió la calificación jurídica de homicidio involuntario a homicidio doloso contra Antonio y Maribel Espaillat.
La decisión implica que el proceso deberá comenzar desde cero ante un tribunal colegiado integrado por tres jueces, que serán designados mediante sorteo.
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