El expelotero Nelson Cruz mantiene esperanzas de justicia en caso Jet Set

Santo Domingo, RD.- El expelotero de Grandes Ligas, Nelson Cruz expresó su esperanza de que se haga justicia por la muerte de su hermana, la gobernadora Nelsy Cruz, y las demás víctimas de la tragedia del Jet Set.

Cruz, quien peridó a su hermana en la tragedia, habló al valorar la decisión de variar la calificación jurídica del caso.