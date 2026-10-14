El 65 % de los presos en RD está en prisión preventiva, según Defensa Pública

Informe denuncia deficiencias en salud y alimentación

El documento también identifica carencias en los servicios médicos de los centros penitenciarios, incluida la falta de medicamentos y equipos para atender a los internos.

Asimismo, advierte sobre las limitaciones en la atención de la salud mental, las deficiencias alimentarias y la escasez de vehículos para realizar traslados a los tribunales y centros hospitalarios.

Una de las situaciones señaladas como preocupantes es la de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago.

En ese recinto, el informe documentó problemas de insalubridad, humedad, deterioro estructural y presencia de plagas, condiciones que evidencian la necesidad de mejorar la infraestructura y los servicios básicos.

Defensa Pública reconoce avances en la reforma penitenciaria

Pese a las deficiencias identificadas, la ONDP reconoció avances en el proceso de transformación del sistema penitenciario dominicano.

Entre ellos, destacó el proceso de cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria y el traslado gradual de internos al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

También valoró la construcción de nuevos centros penitenciarios y el fortalecimiento de programas educativos y de capacitación dirigidos a las personas privadas de libertad.

Otro de los proyectos señalados es la construcción de un nuevo centro para adolescentes en conflicto con la ley penal en La Vega. Esto con el objetivo de mejorar las condiciones de atención y protección integral de esta población.

Defensa Pública pide profundizar la reforma penitenciaria

La Oficina Nacional de Defensa Pública explicó que el informe busca contribuir a la transformación del sistema penitenciario mediante la identificación de problemas y la formulación de propuestas.

Rodolfo Valentín Santos insistió en la necesidad de fortalecer las políticas públicas para reducir el hacinamiento, garantizar que la prisión preventiva se utilice de manera excepcional y asegurar condiciones de reclusión compatibles con la dignidad humana.

El director de la institución sostuvo que el tratamiento que reciben las personas privadas de libertad refleja el compromiso de una sociedad con la justicia y el Estado de derecho.

“La forma en que una sociedad trata a las personas privadas de libertad es un reflejo de su compromiso con la dignidad humana, la justicia y el Estado de derecho”, concluyó.