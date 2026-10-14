El 65 % de los presos en RD está en prisión preventiva, según Defensa Pública

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Santo Domingo. El 65 % de las personas privadas de libertad en República Dominicana permanece en prisión preventiva, mientras las cárceles del país albergan un 42.26 % más de internos que su capacidad instalada, según el Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025, presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP).
El documento advierte sobre el uso prolongado de la prisión preventiva y el hacinamiento en los centros penitenciarios, dos problemas que afectan las condiciones de reclusión. También que representan desafíos para la reforma del sistema penitenciario dominicano.
Durante la presentación del informe, realizada en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia, el director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, expresó su preocupación por el incremento sostenido de esta medida cautelar.
“La prisión preventiva debe ser una medida excepcional y no la regla”, afirmó.
Más de 15,000 personas están en prisión preventiva
Al cierre de 2025, la población penitenciaria dominicana ascendía a 23,270 personas, de acuerdo con el informe de Defensa Pública.
De ese total, 15,025 internos permanecían en prisión preventiva, equivalentes al 64.57 %. En tanto, 8,156 personas, correspondientes al 35.43 %, cumplían condenas definitivas.
Estas cifras reflejan el peso de la prisión preventiva dentro del sistema penitenciario. También la necesidad de garantizar que su aplicación responda a los criterios establecidos por la ley.
El informe también señala que la población carcelaria está compuesta mayoritariamente por hombres. En concreto, 22,563 internos son hombres, equivalentes al 96.96 %, mientras que 707 son mujeres, para un 3.04 %.
Ante esta realidad, la ONDP destacó la importancia de implementar políticas diferenciadas para las mujeres privadas de libertad. Esto conforme a las Reglas de Bangkok, y garantizar una atención adecuada a los adolescentes en conflicto con la ley penal, de acuerdo con las Reglas de Beijing.
Hacinamiento carcelario supera la capacidad en 6,913 internos
El hacinamiento constituye otro de los principales problemas identificados por la Defensa Pública.
Según el documento, los centros penitenciarios dominicanos tienen capacidad para albergar a 16,357 personas. Sin embargo, al cierre de 2025, la población recluida alcanzaba los 23,270 internos.
Esto representa una ocupación del 142.26 % y un excedente de 6,913 personas por encima de la capacidad instalada.
En términos prácticos, las cárceles alojan un 42.26 % más de internos de los que pueden recibir, lo que dificulta la gestión de los recintos. También afecta las condiciones de vida de la población penitenciaria.
Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cárceles, explicó que muchos privados de libertad todavía duermen en el suelo, en pasillos, debajo de camarotes y en estructuras improvisadas conocidas como “goletas”.
Notas relacionadas
Informe denuncia deficiencias en salud y alimentación
El documento también identifica carencias en los servicios médicos de los centros penitenciarios, incluida la falta de medicamentos y equipos para atender a los internos.
Asimismo, advierte sobre las limitaciones en la atención de la salud mental, las deficiencias alimentarias y la escasez de vehículos para realizar traslados a los tribunales y centros hospitalarios.
Una de las situaciones señaladas como preocupantes es la de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago.
En ese recinto, el informe documentó problemas de insalubridad, humedad, deterioro estructural y presencia de plagas, condiciones que evidencian la necesidad de mejorar la infraestructura y los servicios básicos.
Defensa Pública reconoce avances en la reforma penitenciaria
Pese a las deficiencias identificadas, la ONDP reconoció avances en el proceso de transformación del sistema penitenciario dominicano.
Entre ellos, destacó el proceso de cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria y el traslado gradual de internos al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
También valoró la construcción de nuevos centros penitenciarios y el fortalecimiento de programas educativos y de capacitación dirigidos a las personas privadas de libertad.
Otro de los proyectos señalados es la construcción de un nuevo centro para adolescentes en conflicto con la ley penal en La Vega. Esto con el objetivo de mejorar las condiciones de atención y protección integral de esta población.
Defensa Pública pide profundizar la reforma penitenciaria
La Oficina Nacional de Defensa Pública explicó que el informe busca contribuir a la transformación del sistema penitenciario mediante la identificación de problemas y la formulación de propuestas.
Rodolfo Valentín Santos insistió en la necesidad de fortalecer las políticas públicas para reducir el hacinamiento, garantizar que la prisión preventiva se utilice de manera excepcional y asegurar condiciones de reclusión compatibles con la dignidad humana.
El director de la institución sostuvo que el tratamiento que reciben las personas privadas de libertad refleja el compromiso de una sociedad con la justicia y el Estado de derecho.
“La forma en que una sociedad trata a las personas privadas de libertad es un reflejo de su compromiso con la dignidad humana, la justicia y el Estado de derecho”, concluyó.
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