El 6 de noviembre será laborable y el feriado pasa al lunes

Santo Domingo, RD.– A pesar de que el próximo viernes se conmemora el Día de la Constitución dominicana, no será feriado como de costumbres, será laborable y el descanso pasa al lunes 9 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial de días feriados del Ministerio de Trabajo.

La disposición explica de esta manera los trabajadores que no laboren durante el fin de semana puedan disfrutar de tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre.

El ajuste responde a la Ley 139-97, que dispone el traslado de determinados días feriados al lunes, dependiendo de la fecha en que coincidan, con el propósito de organizar los períodos de descanso y favorecer el aprovechamiento de los fines de semana largos.