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El 6 de noviembre será laborable y el feriado pasa al lunes

Santo Domingo, RD.– A pesar de que el próximo viernes se conmemora el Día de la Constitución dominicana, no será feriado como de costumbres, será laborable y el descanso pasa al lunes 9 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial de días feriados del Ministerio de Trabajo. La disposición explica de esta manera los […]

Gabriela Mora Encarnación
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• Cada 6 de noviembre, el país conmemora la proclamación de su primera Constitución, ocurrida en 1844 en San Cristóbal. Foto: Fuente externa
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Santo Domingo, RD.– A pesar de que el próximo viernes se conmemora el Día de la Constitución dominicana, no será feriado como de costumbres, será laborable y el descanso pasa al lunes 9 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial de días feriados del Ministerio de Trabajo.

La disposición explica de esta manera los trabajadores que no laboren durante el fin de semana puedan disfrutar de tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre.

El ajuste responde a la Ley 139-97, que dispone el traslado de determinados días feriados al lunes, dependiendo de la fecha en que coincidan, con el propósito de organizar los períodos de descanso y favorecer el aprovechamiento de los fines de semana largos.

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Cada 6 de noviembre, la República Dominicana conmemora la proclamación de su primera Constitución, acontecimiento ocurrido en 1844 en la provincia San Cristóbal, meses después de declarada la independencia nacional.

La primera Carta Magna sentó las bases jurídicas y políticas para la organización del Estado dominicano, estableció la estructura de los poderes públicos y definió los principios que orientarían el funcionamiento de la naciente República.

A lo largo de la historia, el texto constitucional ha experimentado numerosas modificaciones para adecuarse a las transformaciones políticas, sociales e institucionales del país.

Esta fecha representa una de las principales efemérides nacionales, al recordar el nacimiento del marco jurídico que rige la organización del Estado y consagra los derechos y deberes de los ciudadanos.

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