El 6 de noviembre será laborable y el feriado pasa al lunes

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, RD.– A pesar de que el próximo viernes se conmemora el Día de la Constitución dominicana, no será feriado como de costumbres, será laborable y el descanso pasa al lunes 9 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial de días feriados del Ministerio de Trabajo.
La disposición explica de esta manera los trabajadores que no laboren durante el fin de semana puedan disfrutar de tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre.
El ajuste responde a la Ley 139-97, que dispone el traslado de determinados días feriados al lunes, dependiendo de la fecha en que coincidan, con el propósito de organizar los períodos de descanso y favorecer el aprovechamiento de los fines de semana largos.
Notas relacionadas
Cada 6 de noviembre, la República Dominicana conmemora la proclamación de su primera Constitución, acontecimiento ocurrido en 1844 en la provincia San Cristóbal, meses después de declarada la independencia nacional.
La primera Carta Magna sentó las bases jurídicas y políticas para la organización del Estado dominicano, estableció la estructura de los poderes públicos y definió los principios que orientarían el funcionamiento de la naciente República.
A lo largo de la historia, el texto constitucional ha experimentado numerosas modificaciones para adecuarse a las transformaciones políticas, sociales e institucionales del país.
Esta fecha representa una de las principales efemérides nacionales, al recordar el nacimiento del marco jurídico que rige la organización del Estado y consagra los derechos y deberes de los ciudadanos.
Te puede interesar
- PLD denuncia deterioro institucional a un día del aniversario de la Constitución
- El misterio de los feriados en RD: por qué unos cambian y otros no
- Ministerio reitera feriado “Día de la Constitución” es el lunes 9
- ¡Atención! Metro y teleféricos tendrán horario especial este lunes
- Vaguada provocará aguaceros, tormentas y ráfagas de viento este lunes