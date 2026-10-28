Ejército tilda de falsas y malintencionadas denuncia de incidentes en frontera

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Santo Domingo, RD.- El Ejército de la República Dominicana calificó de falsas y mentirosas las versiones difundidas sobre una supuesta incursión de grupos criminales haitianos en territorio dominicano, resaltando que las mismas no coinciden con la situación de calma y vigilancia que se observa tanto en Elias Piña como en las comunidades fronterizas.
Estas falsas informaciones solo tiene el propósito de generar incertidumbre entre las familias, comerciantes y trabajadores locales.
Notas relacionadas
Un comunicado del Ejército de la República Dominicana afirma que la frontera dominico-haitiana está en completa calma y que sus comunidades desarrollan sus actividades cotidianas como de costumbre.
Lamenta que existan sectores interesados en llevar intranquilidad e incertidumbre a las comunidades fronterizas de nuestro país difundiendo noticias totalmente falsas.
El Ejército de la República Dominicana concluye su comunicado reiterándole al país los altos niveles de seguridad con que cuenta hoy la franja fronteriza que existente entre Haití y la República Dominicana como resultado del trabajo permanente del Presidente Luís Abinader en garantizar la seguridad y la soberanía nacional.
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