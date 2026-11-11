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Jimmy Arias Grullón afirma que se han intensificado los patrullajes aéreos con aviones Super Tucano y que unidades de fuerzas especiales refuerzan la vigilancia fronteriza.

Santo Domingo. El mayor general del Ejército de República Dominicana, Jimmy Arias Grullón, aseguró que la situación en la frontera con Haití se mantiene bajo control y que las operaciones de vigilancia continúan desarrollándose con normalidad, pese al incremento de la violencia de las pandillas en el vecino país.

El alto oficial explicó que las Fuerzas Armadas mantienen un dispositivo de seguridad que incluye patrullajes terrestres, sobrevuelos de reconocimiento y unidades de fuerzas especiales desplegadas en puntos estratégicos de la zona fronteriza.

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«Está normal. Ustedes saben muy bien, como lo han dicho el ministro de Defensa y el señor presidente de la República, todo se mantiene normal en la frontera», expresó.

Arias Grullón ofreció estas declaraciones al ser abordado por periodistas en la Catedral Primada de América, durante la toma de posesión de Carlos Tomás Morel Diplán como ordinario militar de República Dominicana.

El militar agregó que las comunidades fronterizas han manifestado satisfacción con la supervisión y presencia de las tropas dominicanas.

Ejército incrementa vuelos de vigilancia con aviones Super Tucano

Como parte de las medidas de seguridad, Arias Grullón confirmó que se ha incrementado la frecuencia de los patrullajes aéreos realizados con aviones Super Tucano.

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Explicó que estas operaciones permiten supervisar distintos puntos de la línea divisoria entre República Dominicana y Haití, desde el extremo norte hasta el sur del territorio fronterizo.

«Se están implementando las supervisiones aéreas con los aviones Super Tucano. Se hace el sobrevuelo desde la frontera norte hasta la sur y desde la sur hasta la norte. Todos estos vuelos están programados», indicó.

El oficial aclaró que los vuelos de reconocimiento no constituyen una medida nueva, ya que forman parte de las operaciones habituales de vigilancia del Ejército.

Sin embargo, reconoció que actualmente se realizan con mayor frecuencia.

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«Siempre se ha hecho. Ahora los vuelos son más frecuentes, pero siempre han estado programados los vuelos de supervisión y reconocimiento aéreo», sostuvo.

Al ser cuestionado sobre la cantidad de sobrevuelos realizados diariamente, explicó que se trata de información confidencial por razones de seguridad.

Fuerzas especiales refuerzan la seguridad en la frontera dominico-haitiana

El mayor general también informó que las autoridades militares mantienen unidades de fuerzas especiales desplegadas en la frontera, con el objetivo de garantizar la estabilidad y prevenir posibles incidentes relacionados con la situación de inseguridad en Haití.

Precisó que el personal asignado a la primera, segunda y tercera línea de vigilancia permanece en sus posiciones, mientras se realizan relevos periódicos para garantizar el descanso de los soldados.

«Nosotros reforzamos esa parte con unidades de fuerzas especiales. Lo que se hace siempre es un relevo, para que así el personal pueda descansar, pero los que están en la primera, segunda y tercera línea son militares que se mantienen fijos en esa zona», explicó.

Aunque no ofreció una cifra exacta sobre la cantidad de militares desplegados, señaló que los batallones están integrados por aproximadamente 300 efectivos y que los relevos se realizan cada diez días.

El oficial destacó que estas operaciones buscan mantener una presencia militar permanente y fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Ejército descarta que pandilleros haitianos logren ingresar al país

Al referirse a la posibilidad de que integrantes de las bandas criminales haitianas intenten cruzar hacia territorio dominicano, Arias Grullón expresó su confianza en la capacidad de las Fuerzas Armadas para impedirlo.

El militar sostuvo que las autoridades mantienen vigilancia en la zona fronteriza y han reforzado los dispositivos de seguridad para proteger a la población dominicana.

Asimismo, aclaró que el Ejército dominicano no tiene control sobre las operaciones contra las pandillas dentro de Haití, responsabilidad que corresponde a las fuerzas que intervienen en ese territorio, entre ellas:

Las unidades salvadoreñas

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF)

En ese sentido, reiteró que la prioridad de las tropas dominicanas es garantizar la seguridad y estabilidad de su propio territorio.

«Nosotros estamos para resguardar la frontera», manifestó.

Arias Grullón insistió en que las medidas de vigilancia y el despliegue militar buscan preservar la tranquilidad de las comunidades fronterizas, mientras las autoridades mantienen el seguimiento a los acontecimientos en Haití.

Las declaraciones se producen en medio de la preocupación regional por la violencia de las organizaciones criminales haitianas y las operaciones internacionales dirigidas a contener su expansión.