EE. UU. mantiene suspendidas las entrevistas para visas de residencia

La medida afecta a solicitantes dominicanos y de otros países, mientras las citas para visas de turismo y negocios continúan sin cambios por esta suspensión.

Las entrevistas para obtener visas de residencia permanente en Estados Unidos continúan suspendidas, sin que el Departamento de Estado haya anunciado una fecha general para reanudar el servicio. La medida, vigente desde finales de agosto de 2026, ha provocado retrasos en los procesos migratorios de miles de solicitantes, incluidos ciudadanos de República Dominicana.

La suspensión responde a un programa de capacitación dirigido a funcionarios consulares para reforzar los criterios utilizados al evaluar si un solicitante de residencia podría convertirse en una carga pública para el Gobierno estadounidense.

Publicidad

Aunque inicialmente se esperaba que la pausa concluyera a finales de agosto, las demoras persisten en numerosos consulados. Algunos países han comenzado a retomar las entrevistas, pero todavía no existe un calendario general para normalizar el servicio.

¿Qué ocurre con las visas de residencia en República Dominicana?

En República Dominicana, la suspensión mantiene en incertidumbre a quienes esperan una entrevista consular para completar sus trámites de residencia permanente en Estados Unidos.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha anunciado un cronograma general para reprogramar las citas aplazadas ni ha precisado cuándo se restablecerán las entrevistas en todas sus sedes consulares.

Publicidad

La medida no implica que todos los procesos migratorios estén paralizados. Etapas como la revisión de documentos pueden continuar, aunque la falta de entrevistas retrasa la aprobación definitiva de las visas. También el traslado de los beneficiarios a territorio estadounidense.

¿Por qué Estados Unidos suspendió las entrevistas?

La pausa forma parte de una iniciativa del Gobierno estadounidense para fortalecer la aplicación de los criterios de carga pública (public charge) en las solicitudes de visas de inmigrante.

Este concepto se refiere a la posibilidad de que una persona extranjera dependa de determinados beneficios públicos para cubrir sus necesidades económicas una vez establecida en Estados Unidos.

Publicidad

Durante la evaluación, los funcionarios consulares pueden considerar distintos factores relacionados con el solicitante, entre ellos:

Edad y estado de salud.

Situación familiar.

Recursos económicos disponibles.

Nivel educativo.

Experiencia y habilidades laborales.

La capacitación busca que estos criterios sean aplicados de manera integral y uniforme en las representaciones diplomáticas estadounidenses.

La iniciativa se enmarca en las políticas de la administración del presidente Donald Trump para reforzar los controles migratorios y los requisitos de acceso a la residencia permanente.

¿La suspensión afecta las visas de turismo?

No. Las solicitudes de visas de turismo y negocios (B1/B2) no están incluidas en esta suspensión.

La medida se limita a las entrevistas para visas de inmigrante, destinadas a quienes buscan establecer su residencia permanente en Estados Unidos.

Tampoco abarca las solicitudes de otras categorías de visas de no inmigrante, como las de estudiantes y trabajadores temporales.

Por tanto, quienes estén gestionando una visa de turismo pueden continuar sus trámites conforme a los procedimientos y la disponibilidad de citas establecidos por las autoridades consulares.

¿Qué deben hacer los solicitantes afectados?

Las personas que tengan entrevistas de residencia pendientes deben mantenerse atentas a las comunicaciones oficiales de la Embajada de Estados Unidos y del Centro Nacional de Visas (NVC).

Las citas pospuestas deberán reprogramarse a medida que se restablezca el servicio, aunque las autoridades todavía no han establecido una fecha general para hacerlo.

Mientras tanto, los solicitantes pueden dar seguimiento al estado de sus expedientes y verificar que la documentación requerida esté actualizada, a fin de evitar contratiempos adicionales cuando se reanuden las entrevistas.