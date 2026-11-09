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El Gobierno de Estados Unidos elogió este lunes a las autoridades dominicanas por el cierre de una fábrica de cartón de capital chino que supuestamente operaba de manera ilegal en Santo Domingo y llamó a las empresas extranjeras a respetar las leyes laborales del país donde desarrollan sus actividades.

El reconocimiento fue expresado por Juan Pablo Segura, encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, a través de un mensaje publicado en la red social X y reproducido por la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana.

«Reconocemos a las autoridades de la República Dominicana por tomar medidas decisivas para clausurar una gran fábrica de cartón que operaba ilegalmente en Santo Domingo bajo administración china», manifestó el funcionario.

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Segura no identificó el nombre de la empresa ni ofreció detalles sobre el establecimiento. Sin embargo, señaló que las autoridades no deben tolerar operaciones sin permisos, depósitos ilícitos de combustible ni la contratación irregular de trabajadores extranjeros para evadir las leyes laborales.

«Una verdadera alianza económica requiere transparencia, competencia justa y respeto al Estado de derecho», agregó.

Inspecciones a empresas chinas

El pronunciamiento estadounidense se produce semanas después de que el Ministerio de Trabajo ordenara paralizar las operaciones de 24 empresas de capital chino en el país, al considerar que representaban un «peligro inminente» para la seguridad y la integridad de sus trabajadores.

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La medida fue anunciada el pasado 20 de octubre por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, quien también informó sobre la inspección de 101 establecimientos cuyos propietarios son ciudadanos chinos, sin precisar las actividades comerciales de cada uno.

Incumplimientos laborales detectados

Durante las inspecciones, las autoridades identificaron incumplimientos relacionados con los derechos laborales, el descanso semanal, el pago de bonificaciones y horas extraordinarias, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Olivares también informó que 33 de las empresas inspeccionadas incumplían las disposiciones del Código de Trabajo sobre la contratación de personal extranjero.

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La legislación dominicana establece que al menos el 80 % de los trabajadores de una empresa deben ser dominicanos, mientras que el porcentaje restante puede corresponder a empleados extranjeros.