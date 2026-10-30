EE. UU. alerta a sus ciudadanos sobre robos y agresiones al visitar RD

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana recomendó a sus ciudadanos extremar las precauciones durante su estadía en el país, ante los reportes de viajeros que han sido drogados, robados y agredidos sexualmente.

La sede diplomática advirtió que algunos agresores contactan a sus víctimas a través de aplicaciones de citas o las conocen en bares y discotecas. Indicó que los ataques se han registrado tanto en viviendas privadas, incluidas propiedades de alquiler a corto plazo, como en hoteles, moteles y sus alrededores.

Event: The U.S. Embassy in Santo Domingo advises U.S. citizens to be aware of crime trends and personal safety when traveling to the Dominican Republic. The U.S. Embassy receives periodic reports that travelers, including U.S. citizens, have been drugged and subsequently robbed… pic.twitter.com/PILh2GUA8R — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) October 30, 2026

Ante esta situación, la Embajada exhortó a los estadounidenses a tener cuidado al reunirse con personas desconocidas, no dejar alimentos ni bebidas sin vigilancia. También evitar aceptar comestibles de personas que acaban de conocer.

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También recomendó informar a familiares o amigos de confianza sobre los planes antes de reunirse por primera vez con alguien. Además de mantenerse alerta en zonas frecuentadas por turistas. Así mismo prestar atención a posibles cambios de último momento en los lugares de encuentro, que podrían ser una señal de intención delictiva.

Canales de asistencia

La Embajada recordó que, ante cualquier emergencia, los ciudadanos pueden llamar al 911 o comunicarse con la Policía Turística (POLITUR), a través de su número central 809-200-3500, que ofrece atención en inglés.

Asimismo, puso a disposición el WhatsApp 809-754-3096 y la aplicación móvil Politur APP.

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En caso de agresión sexual, recomendó contactar a POLITUR para recibir orientación sobre los pasos a seguir, incluida la atención médica y la notificación a la fiscalía correspondiente. También exhortó a comunicarse con la Embajada estadounidense por teléfono o correo electrónico tan pronto como sea posible.

La misión diplomática invitó, además, a consultar los recursos disponibles para víctimas de delitos y la lista de abogados publicada en su página web.