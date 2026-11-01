Edwin Paraison: haitianos respaldan envío de tropas de Bukele contra bandas

Santo Domingo,- Edwin Paraison, excónsul de Haití en la República Dominicana, afirmó que los haitianos agradecen y apoyan la determinación del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de desplegar un contingente militar para localizar a los cuatro técnicos salvadoreños desaparecidos y combatir a las pandillas terroristas que dominan gran parte de la capital y el transporte en el país vecino.

Paraison comparó la situación actual con la que se vivió durante la presencia de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que estuvo liderada por Brasil.

Decisión firme para enfrentar a las bandas

Aseguró que en Haití se siente que ahora hay una decisión firme para enfrentar a las bandas, aunque algunos sectores han manifestado preocupaciones por la idea de que las tropas salvadoreñas no se encuentran bajo el mando de la Fuerza de Supresión de Pandillas, sino bajo las órdenes del alto mando militar de su propio país.

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Durante una entrevista con Héctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA, que se transmite cada domingo por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, el exministro para la diáspora haitiana sugirió que se aclarara esa duda para la tranquilidad de quienes tienen temores al respecto.

Financiación viniera de la comunidad internacional

No obstante, aclaró que en el 2024, el presidente Bukele habló sobre la posibilidad de enviar soldados salvadoreños a Haití para combatir las pandillas, pero estableció condiciones: que fuera bajo el mandato de la ONU, que el gobierno haitiano aceptara la colaboración y que la financiación viniera de la comunidad internacional; y que esos requisitos se han cumplido en la actualidad.

“Los haitianos vieron de manera positiva la presencia de Brasil y lo mismo está sucediendo con los salvadoreños, existe una aceptación entre la población de la decisión del presidente Nayib Bukele de luchar de manera firme y decisiva contra las bandas terroristas”, enfatizó Paraison. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse

Recordó que han pasado seis años desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse y tres desde la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que creó una fuerza antipandillas, tiempo durante el cual se envió un contingente policial desde Kenia sin obtener resultados concretos.

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“No hemos conseguido recuperar territorios que actualmente están bajo el control de los terroristas, y no hemos arrestado a ninguno de los líderes de las bandas, por lo tanto, ni las autoridades haitianas ni los organismos internacionales pueden presentar resultados después de tantos años”, lamentó.

El activista de la Sociedad Civil afirmó que por esta razón, la presencia de las tropas de El Salvador ha recibido un gran respaldo de la población haitiana.

En cuanto a los cuatro técnicos salvadoreños desaparecidos, Paraison comentó que existe el temor de que ya no estén con vida y añadió que en Haití circulan rumores de que los jóvenes centroamericanos se trasladaron al lugar donde fueron atacados sin la protección de ninguna autoridad local o de la Fuerza de Supresión de Pandillas.

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Dice por primera vez los líderes de las pandillas sienten temor ante la llegada de tropas extranjeras

Edwin Paraison, presidente de la Fundación Zile (Isla), afirmó que por primera vez los cabecillas de las estructuras criminales en Haití están sintiendo miedo, lo cual se debe a la presencia de la Fuerza de Supresión de Pandillas, que incluye a 2,000 soldados salvadoreños.

“Por primera vez he notado que el miedo comienza a apoderarse de ellos, y las últimas informaciones indican que ha habido desbandadas entre las estructuras criminales, especialmente en la pandilla dirigida por Joseph Wilson, conocido como Lanmo Sanjou”, explicó Paraison durante una entrevista en el programa D’AGENDA. También mencionó que lo mismo está ocurriendo en la banda delincuencial liderada por Claudy Celestin, conocido en el bajo mundo como Chen Mechan.

“La Fuerza de Supresión de Pandillas, con el nuevo apoyo de las tropas salvadoreñas, se ha concentrado en esa zona desde Croix-des-Bouquets, donde ocurrieron los incidentes con los cuatro técnicos salvadoreños desaparecidos, hasta Canthier y Font Parisienne, estableciendo una presencia permanente que frena sus actividades criminales diarias”, detalló.

Organizaciones delictivas obtienen dinero a través de peaje

Paraison recordó que los miembros de esas organizaciones delictivas obtienen dinero a través de peajes y extorsiones a pequeños y medianos empresarios en todas esas áreas.

“El ministro de Defensa de la República Dominicana, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, presentó en la Agenda Semanal un informe sobre cuánto deben pagar los contenedores y camiones de productos dominicanos, y también el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván de Jesús García, reveló que deben pagar a las bandas US$5,000 semanalmente”, recordó Paraison.

Sobre el comercio transfronterizo que se realiza en la carretera internacional

Afirmó que lo expresado por el alto oficial dominicano y el empresario comercial se refiere a un comercio transfronterizo que se realiza en la carretera internacional, pero a nivel interno es mucho más intenso, ya que la extorsión ocurre diariamente, lo que encarece aún más los precios que deben pagar los consumidores, dado que los peajes que abonan a los delincuentes son finalmente trasladados a los compradores.

Considera que la llamada a consulta del embajador dominicano se debe a un malentendido en Haití sobre el área detrás del muro

La convocatoria a consulta que realizó la cancillería haitiana al embajador dominicano Faruk Miguel Castillo responde a una confusión existente en ciertos sectores de Haití, que creen que la franja detrás del muro fronterizo es territorio haitiano, según el análisis de Edwin Paraison.