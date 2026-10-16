UASD lanza campaña «La Madre Tierra nos habla» en su 488 aniversario

Santo Domingo, RD.- En el marco de la celebración de su 488 aniversario, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible mediante el lanzamiento de una campaña institucional centrada en la concienciación ecológica y la preservación de los recursos naturales.

Como parte de los actos conmemorativos en este mes de octubre, la Primada de América puso en circulación un afiche institucional en honor a la naturaleza, bajo el lema: «La Madre Tierra nos habla».

El afiche presenta a la diosa madre sentada a la izquierda, seguida de 488 aniversario, que termina con el logo de la academia. Abajo, en letras pequeñas reza: Dedicado a la Madre Tierra. Hacia 500 años de historia y compromiso. Todo bordeado de agua, arena, nubes, árboles, aves, montañas…de vida.

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Esfuerzos continuos de la academia en materia ambiental

Esta iniciativa divulgativa busca visibilizar los esfuerzos continuos de la academia en materia ambiental, destacando los principales programas e iniciativas que la universidad desarrolla desde sus aulas, laboratorios y proyectos de extensión universitaria, como una forma de respuesta al mensaje de la tierra.

Entre las acciones adoptadas por las autoridades universitarias para responder a la advertencia de la madre tierra, se encuentran: el relanzamiento de su protocolo preventivo ante fenómenos naturales, la realización de una jornada de limpieza de costas en Playa del Fuerte San Gil, lo cual vinculó a la protección de ecosistemas, reducción de contaminación y sostenibilidad.

Con la visión en generar y fortalecer el conocimiento, la UASD imparte un Doctorado en Medio Ambiente y Sostenibilidad en pos de generar y fortalecer el conocimiento, con objetivos marcados el manejo de desechos, la conservación ambiental y la mitigación del cambio climático.

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Proyectos académicos orientados al estudio de la biodiversidad local

De igual modo, se incluye investigación científica y conservación, proyectos académicos orientados al estudio de la biodiversidad local, gestión de cuencas hidrográficas y mitigación del impacto del cambio climático; programa de educación y concienciación ambiental que conllevan la integración de la sostenibilidad en la oferta curricular y la realización de jornadas formativas para la comunidad universitaria y la sociedad en general.

La ejecución de proyectos de reforestación y gestión comunitaria en acciones de campo coordinadas a través de la Vicerrectoría de Extensión y las distintas facultades para restaurar ecosistemas vulnerables en diversos puntos del país, así como la promoción de prácticas sostenibles dentro de sus recintos, recintos regionales y centros universitarios a nivel nacional.

Rector Asjana David

El doctor Jorge Asjana David, rector de la UASD, sostuvo que cumplir 488 años de historia no sólo implica rememorar su legado académico y social, sino también asumir los desafíos contemporáneos más urgentes.

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En ese sentido, precisó que “la universidad hace un llamado a la sociedad dominicana a escuchar la voz de la naturaleza y sumarse a las acciones orientadas a la preservación del planeta”.

Al referirse y ponderar al contenido del afiche dijo que el mismo conserva y combina los símbolos y logo de la academia con la tierra, el agua, el aire, el ambiente, las montañas, los árboles, los animales.

“Es un afiche emblemático que mantiene la forma, la simbología de la academia y que resalta los años, casi 500 de historia, de compromiso, de educación a la República Dominicana”, expresó.