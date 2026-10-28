UASD desarrolla agenda conmemorativa por aniversario de fundación

Santo Domingo, RD.- La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inició este miércoles 28 de octubre las actividades conmemorativas del 488 aniversario de su fundación, con el izamiento de las banderas nacional y universitaria en la explanada de su sede central.

La ceremonia fue encabezada por el rector, doctor Jorge Asjana David, junto a los miembros del Consejo Universitario, profesores, empleados y exautoridades universitarias. En el acto, los exrectores Roberto Reyna y Julio Ravelo Astacio tuvieron a su cargo el izamiento de las banderas nacional y universitaria, respectivamente.

Durante la ceremonia también se depositó una ofrenda floral ante la estatua del patricio Juan Pablo Duarte.

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Asjana David reafirmó el compromiso de la academia estatal de continuar trabajando en beneficio del pueblo dominicano y de fortalecer la educación superior pública como pilar del desarrollo nacional.