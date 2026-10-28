UASD desarrolla agenda conmemorativa por aniversario de fundación

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Santo Domingo, RD.- La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inició este miércoles 28 de octubre las actividades conmemorativas del 488 aniversario de su fundación, con el izamiento de las banderas nacional y universitaria en la explanada de su sede central.
La ceremonia fue encabezada por el rector, doctor Jorge Asjana David, junto a los miembros del Consejo Universitario, profesores, empleados y exautoridades universitarias. En el acto, los exrectores Roberto Reyna y Julio Ravelo Astacio tuvieron a su cargo el izamiento de las banderas nacional y universitaria, respectivamente.
Durante la ceremonia también se depositó una ofrenda floral ante la estatua del patricio Juan Pablo Duarte.
Asjana David reafirmó el compromiso de la academia estatal de continuar trabajando en beneficio del pueblo dominicano y de fortalecer la educación superior pública como pilar del desarrollo nacional.
Expresó que, a pesar de sus 488 años de historia, la institución enfrenta nuevos retos y tiene la responsabilidad de responder a las expectativas de la sociedad dominicana, mediante una gestión orientada a la calidad, la modernización y la conexión permanente con las necesidades del país.
El rector destacó que la Primada de América, cuya historia antecede a la fundación de la República Dominicana, ha permanecido durante casi cinco siglos al lado de la sociedad, procurando contribuir a su bienestar y desarrollo.
Vínculos de la academia con la sociedad
«El país espera más de nuestra universidad, espera más de nosotros», manifestó Asjana David, al expresar su confianza en que el equipo de gestión que le acompaña continuará fortaleciendo los vínculos de la academia con la sociedad y trabajando para mantener la educación superior pública como una oportunidad de formación para todos los sectores de la población.
Asimismo, señaló que la Universidad debe formar profesionales con los niveles de calidad y modernidad que demandan los tiempos actuales, a fin de seguir constituyendo uno de los principales motores del desarrollo social dominicano.
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