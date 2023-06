CAD Regional 15 de Educación da asistencia a familias inscritas en KOGLAND

El Centro de Recurso para la Atención a la Diversidad (CAD) de la Regional 15 del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), recibió a los padres y madres de los niños que recibían Terapias Neuro Cognitivas en el clausurado centro KOGLAND.

La coordinadora del CAD de la Regional 15, Josefina Aponte, aseguró que en el encuentro se identificaron los casos que requieren de evaluaciones y reevaluaciones para establecer diagnósticos y necesidades de intervenciones terapéuticas.

Estamos dando respuesta a estas familias que necesitan de todos nosotros, y que nuestro director Regional 15 de Educación, Rafael Amador Figaris, nos está brindando todo el apoyo y estamos haciendo lo necesario para dar asistencia a esas familias, aseveró Aponte.

Hemos recibido instrucciones claras de parte del señor ministro de Educación, Ángel Hernández, de no escatimar esfuerzos para asegurar la asistencia a todas esas familias, dijo Amador Figaris.

Detalló que esos casos serán enviados al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), según lo acordado por la comisión interinstitucional, al orientar los comienzos del proceso de respuesta a las familias afectadas.

“Los padres se les informó acerca de los entornos de escolarización para sus hijos tanto en el sector público como privado”, añadió Josefina Aponte.

También, aclaró que se establecieron los acuerdos para la continuidad de los procesos que incluyen evaluaciones psicopedagógicas para la toma de decisiones que, junto a los resultados de las evaluaciones clínicas, se orientarán las respuestas en cada caso.

Familias atendidas

Los padres y madres que acudieron al CAD, afirmaron que pese a se encuentran afectados por la situación que atraviesan con sus hijos, entienden que este proceso es un camino para que las autoridades continúen atendiendo otros casos similares y que esto conlleve a las instituciones pertinentes a una toma de decisión para que no afecte a más familias.

Así mismo, el CAD recibió 53 familias, 29 de la jurisdicción Regional 15 y 23 de la Regional 10 de Santo Domingo.

Orientaciones de la Regional 15

El director de la Regional 15 de Educación, Rafael Amador Figaris, dijo que como MINERD se orientaron a los padres que asistieron en cuanto a las situaciones académicas de sus hijos y los procesos que se han de agotar de manera conjunta y articulada con los Distritos Educativos para su regularización en el Sistema de Gestión Educativa.

En tal sentido, puntualizó que se ubicarán los niños en Centros Educativos en las escuelas correspondientes, de acuerdo a la residencia y los resultados del proceso de evaluación dejando sus espacios actuales de escolaridad.

Continúa la convocatoria

La coordinadora del CAD, Josefina Aponte, añadió que la convocatoria continúa para las familias que no pudieron presentarse a la reunión y que para iniciar el proceso de registro, están ubicados en la calle Josefa Perdomo, número 106, del sector Gazcue, Distrito Nacional, o llamar al teléfono 809-682-0308, o escribir al correo [email protected].

KOGLAND Clausurado

El Centro de Terapia Neurocognitivas “KOGLAND” fue clausurado por no poseer las licencias y habilitaciones de servicios que emite el Ministerio de Salud Pública. No fue clausurado por el MINERD, porque no estaba registrado como centro educativo público ni privado.