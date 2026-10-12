Universidad china reconoce a rectora de la UAPA como profesora distinguida

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La Universidad de Estudios Internacionales de Hebei (HISU), en China, otorgó el reconocimiento de Profesora Distinguida a Alejandra Hernández Acosta, rectora de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA). La distinción reconoce sus aportes al desarrollo de la educación superior.
El reconocimiento forma parte de los honores académicos que concede la institución china a profesores nacionales e internacionales. Estos destacan por sus logros profesionales, trayectoria académica y reputación en el ámbito educativo.
Durante la ceremonia, Sun Jianzhong, rector y presidente de la universidad china, explicó el propósito de la distinción. Indicó que busca valorar la excelencia profesional y los aportes de académicos comprometidos con la educación superior.
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Por su parte, Hernández Acosta expresó su agradecimiento y satisfacción por recibir el reconocimiento. También destacó el compromiso que representa formar parte de la comunidad académica de la Universidad de Estudios Internacionales de Hebei.
«Gracias por este reconocimiento», manifestó la rectora dominicana durante el acto.
La distinción resalta la trayectoria de Alejandra Hernández Acosta al frente de la UAPA y sus contribuciones al sector educativo dominicano. Además, abre oportunidades para fortalecer los vínculos académicos internacionales.