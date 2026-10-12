Universidad china reconoce a rectora de la UAPA como profesora distinguida

La Universidad de Estudios Internacionales de Hebei (HISU), en China, otorgó el reconocimiento de Profesora Distinguida a Alejandra Hernández Acosta, rectora de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA). La distinción reconoce sus aportes al desarrollo de la educación superior.

El reconocimiento forma parte de los honores académicos que concede la institución china a profesores nacionales e internacionales. Estos destacan por sus logros profesionales, trayectoria académica y reputación en el ámbito educativo.

Durante la ceremonia, Sun Jianzhong, rector y presidente de la universidad china, explicó el propósito de la distinción. Indicó que busca valorar la excelencia profesional y los aportes de académicos comprometidos con la educación superior.