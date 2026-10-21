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Rector del ITLA destaca cooperación tecnológica tras visita del embajador UE

Santo Domingo, RD.– El rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), ingeniero Jimmy Rosario Bernard, recibió la visita institucional del embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, S. E. Raúl Fuentes Milani, como parte del acercamiento y fortalecimiento de los vínculos de cooperación orientados al desarrollo de la educación tecnológica y la […]

Gabriela Mora Encarnación
Cooperación
La visita también se desarrolló en el marco de la apertura del Programa de Formación de Formadores: Bootcamp de Infraestructura de Ciberseguridad y CTF. Foto: Fuente externa
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Santo Domingo, RD.– El rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), ingeniero Jimmy Rosario Bernard, recibió la visita institucional del embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, S. E. Raúl Fuentes Milani, como parte del acercamiento y fortalecimiento de los vínculos de cooperación orientados al desarrollo de la educación tecnológica y la formación de talento especializado.

Durante su visita, el diplomático realizó un recorrido por las instalaciones del ITLA, donde tuvo la oportunidad de conocer el entorno académico de la institución y su compromiso con la preparación de profesionales en áreas vinculadas con la innovación, la transformación digital y las tecnologías emergentes.

Mecanismo para ampliar las oportunidades de formación

El encuentro permitió resaltar la importancia de la colaboración internacional como mecanismo para ampliar las oportunidades de formación, promover el intercambio de conocimientos y facilitar el acceso a experiencias educativas especializadas que contribuyan al desarrollo del capital humano dominicano.

En ese contexto, el rector Jimmy Rosario Bernard valoró el respaldo de la Unión Europea a las iniciativas que promueven la capacitación tecnológica, al considerar que este tipo de colaboración fortalece la capacidad de las instituciones educativas para responder a las necesidades de un mercado laboral cada vez más digitalizado.

La visita también se desarrolló en el marco de la apertura del Programa de Formación de Formadores: Bootcamp de Infraestructura de Ciberseguridad y CTF (Capture the Flag), una iniciativa de capacitación especializada que cuenta con la colaboración de la Unión Europea, el Consejo Nacional de Ciberseguridad (CNCS) y el Centro de Cibercapacidades de Latinoamérica y el Caribe (LAC4).

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Metodologías de seguridad informática

Este programa contempla la participación de expertos provenientes de Estonia, quienes tienen a su cargo la formación de docentes dominicanos en herramientas y metodologías de seguridad informática, con el propósito de que puedan replicar los conocimientos adquiridos en sus respectivas instituciones educativas.

El respaldo de la cooperación europea a este tipo de iniciativas contribuye a fortalecer las capacidades técnicas nacionales, facilitar la transferencia de experiencias internacionales y ampliar las oportunidades de especialización en áreas estratégicas como la ciberseguridad.

Con esta visita, el ITLA continúa afianzando sus relaciones de cooperación internacional y su compromiso con el impulso de una educación tecnológica de calidad, orientada a la innovación, la empleabilidad y el fortalecimiento del talento humano en República Dominicana.

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