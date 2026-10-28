¿Qué debe llevar un bolso de emergencia ante una posible crisis mundial?

Santo Domingo, RD.-Ante los llamados de preparación realizados en Japón y otros países frente a posibles crisis, cobra importancia conocer qué debe contener un bolso de emergencia para responder a situaciones como terremotos, huracanes, inundaciones, apagones prolongados o interrupciones en el suministro de agua y alimentos.

La respuesta es: agua, alimentos no perecederos, medicamentos, documentos personales y artículos de higiene figuran entre los elementos esenciales para afrontar emergencias que interrumpan los servicios básicos.

Sin embargo, aclaramos que la preparación no significa que una crisis mundial se avecine, sino que contar con provisiones básicas puede ayudar a las familias a enfrentar imprevistos y reducir la dependencia inmediata de los servicios de emergencia.

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Agua potable y alimentos para varios días

Uno de los elementos prioritarios es el agua potable. Se recomienda almacenar al menos tres litros por persona al día para beber y cubrir necesidades básicas, aunque la cantidad necesaria puede aumentar por el calor, la actividad física, el embarazo o determinadas condiciones de salud. Para una familia de cuatro integrantes, esto representa 36 litros para tres días.

Los alimentos también son indispensables

El bolso debe incluir productos no perecederos, fáciles de transportar y que no requieran refrigeración ni cocción, como galletas, barras de cereales, frutos secos, enlatados, leche de larga duración y alimentos listos para consumir.

Es importante verificar las fechas de vencimiento y disponer de un abrelatas manual cuando sea necesario.

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Botiquín y medicamentos personales

Un botiquín de primeros auxilios debe formar parte del equipo de emergencia.

Entre sus componentes se encuentran vendas, gasas estériles, esparadrapo, antisépticos, guantes desechables, tijeras pequeñas y un termómetro.

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También conviene incluir analgésicos de uso habitual, siempre que sean apropiados para la persona que los utilizará.

Quienes toman medicamentos de manera regular deben mantener una reserva de sus tratamientos esenciales, dentro de los límites que permitan la prescripción médica y las condiciones de almacenamiento. Las personas con diabetes, hipertensión, alergias graves u otras enfermedades deben prestar especial atención a sus necesidades, incluidos los suministros para controlar su condición.

Linterna, baterías y comunicación

Los apagones pueden dificultar la movilidad y el acceso a información confiable. Por ello, se recomienda guardar una linterna, baterías de repuesto, una radio portátil que funcione con pilas o manivela y una batería externa completamente cargada para el teléfono móvil.

También es conveniente llevar un cargador compatible, una lista impresa de números telefónicos importantes y una copia de los contactos familiares.

En situaciones de emergencia, las redes de comunicación pueden congestionarse, por lo que acordar previamente un punto de encuentro y una persona de contacto fuera de la zona afectada puede facilitar la coordinación.

Documentos, dinero y artículos de higiene

El bolso debe contener copias protegidas de documentos de identidad, pasaportes, información médica, recetas y datos de contacto de familiares.

Los originales esenciales pueden guardarse en una funda impermeable si las circunstancias permiten llevarlos con seguridad.

Asimismo, conviene disponer de dinero en efectivo en billetes pequeños, debido a que los cajeros automáticos y los pagos electrónicos podrían dejar de funcionar temporalmente.

Los artículos de higiene también son necesarios para prevenir enfermedades y mantener condiciones sanitarias adecuadas. Entre ellos figuran jabón, desinfectante de manos, papel higiénico, toallitas húmedas, cepillo y pasta dental, productos menstruales, bolsas para residuos y mascarillas cuando sean pertinentes.

Ropa, herramientas y necesidades especiales

Una muda de ropa, ropa interior, medias, una chaqueta ligera, una manta térmica y calzado resistente pueden ser útiles si es necesario abandonar la vivienda. El equipo puede complementarse con un silbato para pedir ayuda, una navaja multiuso de uso seguro, cinta adhesiva resistente, fósforos impermeables o un encendedor guardado de manera segura.

Las familias con bebés deben añadir pañales, leche infantil y otros suministros específicos. En el caso de personas mayores, con discapacidad o movilidad reducida, es necesario incorporar dispositivos de apoyo, baterías para equipos médicos y artículos de uso diario. Las mascotas también requieren agua, alimento, medicamentos y una correa o transportadora.