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Minerd aclara sobre suspensión de docencia en provincias en alerta amarilla

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) aclaró que la alerta amarilla no implica suspender las clases en toda una provincia. Sin embargo, los directores regionales y distritales podrán acordar la suspensión de la docencia en centros ubicados en zonas vulnerables. Esta medida aplica cuando las condiciones climáticas representen un riesgo para estudiantes, […]

Ruth Salcedo
Gráfico del COE que explica los niveles de alerta verde, amarilla y roja.
El COE establece tres niveles de alerta según el riesgo que representan los fenómenos adversos.
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El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) aclaró que la alerta amarilla no implica suspender las clases en toda una provincia.

Sin embargo, los directores regionales y distritales podrán acordar la suspensión de la docencia en centros ubicados en zonas vulnerables. Esta medida aplica cuando las condiciones climáticas representen un riesgo para estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa.

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Suspensión según las condiciones de cada zona

El Minerd indicó que la decisión dependerá de las condiciones particulares de cada demarcación y de los riesgos que puedan afectar la seguridad de la comunidad educativa.

Por tanto, la alerta amarilla no supone el cierre automático de todos los centros educativos de una provincia. Las autoridades educativas podrán evaluar cada situación y determinar si corresponde suspender la docencia en las zonas vulnerables.

Llaman a seguir los boletines oficiales

El Ministerio exhortó a las familias a mantenerse atentas a los boletines oficiales del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y a las disposiciones de las autoridades educativas de sus respectivas demarcaciones.

La institución reiteró que las decisiones sobre la docencia deberán tomar en cuenta las condiciones climáticas y la seguridad de estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa.

https://www.instagram.com/p/Dez8PcQH_qx/?obrf=a3Rtb2I0b2hzd3pz&img_index=1

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ETIQUETAS:COESuspensión de docenciaAlerta amarillaeducación dominicanadestacada5
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