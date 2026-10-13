Ministro de Educación impulsa formación técnica en turismo y gastronomía

Formación para el empleo

De Camps señaló que la educación técnico-profesional debe conectar la formación escolar con las necesidades de los sectores que generan empleos y oportunidades de desarrollo en el país.

En ese sentido, sostuvo que el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de preparar a los jóvenes para incorporarse a actividades económicas como el turismo, que continúa ampliando su alcance y demanda personal con distintas competencias.

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“Cuando el país abre nuevas oportunidades, la educación tiene que ayudar a nuestros jóvenes a estar preparados para aprovecharlas. En un sector como el turismo, eso significa formar jóvenes con las competencias que demanda una industria cada vez más competitiva y que continúa creciendo”, afirmó.

Entre enero y septiembre de 2026, República Dominicana recibió más de 9.2 millones de visitantes, según los datos citados en la información suministrada. Este crecimiento también aumenta la necesidad de trabajadores preparados en distintas áreas relacionadas con la actividad turística.

El ministro explicó que las especialidades de Hotelería y Servicios Gastronómicos ofrecen alternativas para que los estudiantes desarrollen sus intereses, continúen su preparación y puedan incorporarse al mercado laboral.

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La iniciativa forma parte de Educación que abre puertas, un componente de la Hoja de Ruta del Ministerio de Educación que busca fortalecer la empleabilidad y acercar la formación de los estudiantes a las oportunidades disponibles en el país.

“Queremos que nuestros estudiantes puedan mirar las oportunidades que se están creando en la República Dominicana y saber que tienen las herramientas para ser parte de ellas. Esa conexión entre educación, preparación y oportunidades es fundamental para que el crecimiento del país llegue también a nuestros jóvenes y a sus familias”, sostuvo De Camps.