Ministro de Educación impulsa formación técnica en turismo y gastronomía

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El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó la importancia de preparar a los jóvenes en hotelería, gastronomía y servicios turísticos para responder a la demanda de personal capacitado que genera el crecimiento del turismo en República Dominicana.
El funcionario abordó el tema durante una visita al Instituto Politécnico Víctor Estrella Liz, en Santo Domingo, donde recorrió las áreas de Hotelería y Servicios Gastronómicos y conversó con estudiantes sobre su formación y las oportunidades laborales que ofrecen esas especialidades.
Durante el encuentro, De Camps escuchó las experiencias de las alumnas y les preguntó sobre las razones que las llevaron a elegir esas áreas, así como sobre los aspectos que podrían mejorar en su proceso de aprendizaje.
“Ustedes son las que lo están viviendo, las que realmente tienen la experiencia del aprendizaje”, expresó el ministro, al resaltar la importancia de escuchar a los estudiantes para identificar avances y necesidades en su preparación.
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Formación para el empleo
De Camps señaló que la educación técnico-profesional debe conectar la formación escolar con las necesidades de los sectores que generan empleos y oportunidades de desarrollo en el país.
En ese sentido, sostuvo que el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de preparar a los jóvenes para incorporarse a actividades económicas como el turismo, que continúa ampliando su alcance y demanda personal con distintas competencias.
“Cuando el país abre nuevas oportunidades, la educación tiene que ayudar a nuestros jóvenes a estar preparados para aprovecharlas. En un sector como el turismo, eso significa formar jóvenes con las competencias que demanda una industria cada vez más competitiva y que continúa creciendo”, afirmó.
Entre enero y septiembre de 2026, República Dominicana recibió más de 9.2 millones de visitantes, según los datos citados en la información suministrada. Este crecimiento también aumenta la necesidad de trabajadores preparados en distintas áreas relacionadas con la actividad turística.
El ministro explicó que las especialidades de Hotelería y Servicios Gastronómicos ofrecen alternativas para que los estudiantes desarrollen sus intereses, continúen su preparación y puedan incorporarse al mercado laboral.
La iniciativa forma parte de Educación que abre puertas, un componente de la Hoja de Ruta del Ministerio de Educación que busca fortalecer la empleabilidad y acercar la formación de los estudiantes a las oportunidades disponibles en el país.
“Queremos que nuestros estudiantes puedan mirar las oportunidades que se están creando en la República Dominicana y saber que tienen las herramientas para ser parte de ellas. Esa conexión entre educación, preparación y oportunidades es fundamental para que el crecimiento del país llegue también a nuestros jóvenes y a sus familias”, sostuvo De Camps.