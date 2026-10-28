Convocatoria para el inglés de inmersión es por regiones

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Santo Domingo, RD.- Tras la convocatoria para el registro de los nuevos aspirantes al Programa de Inglés por Inmersión que desarrolla desde el 2005 el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), se especificó que aplicará por regiones.
Este año el programa acogerá a 25 mil estudiantes para ayudarlos a ampliar sus oportunidades de formación y acceso al empleo.
El proceso de postulación funciona de la siguiente manera: del 14 al 18 para la región este; del 19 al 21 para el Sur; del 22 al 25 para el Norte, y del 26 al 30 para la provincia Santo Domingo.
La iniciativa está orientada en logra un mayor dominio del inglés entre los dominicanos para desarrollar las competencias lingüísticas que requieren distintos sectores productivos, tanto en el mercado laboral nacional como en el internacional.
Desde su creación a la última graduación se programa ha graduado a 198,866 estudiantes.
Notas relacionadas
Compromiso de los aspirantes
Los estudiantes deben disponer del tiempo para cumplir con la jornada presencial de cuatro horas diarias durante los 11 meses de formación.
El programa comprende 830 horas de docencia, distribuidas en cinco niveles durante 11 meses. Las clases se imparten de manera presencial, cuatro horas diarias, de lunes a viernes.
La capacitación se desarrolla en instituciones de educación superior, institutos especializados en la enseñanza del inglés como lengua extranjera y centros coordinados por el Mescyt en distintas zonas del territorio nacional.
Orientado a dominicanos
La programación va dirigida a dominicanos con residencia permanente en el país, contar con cédula de identidad electoral. Además que, sean bachilleres, estudiantes universitarios o profesionales.
Para registrarse en la convocatoria y visitar la página web: https://dle.mescyt.gob.do/#/autenticacion/acceso
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