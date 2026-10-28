Convocatoria para el inglés de inmersión es por regiones

Santo Domingo, RD.- Tras la convocatoria para el registro de los nuevos aspirantes al Programa de Inglés por Inmersión que desarrolla desde el 2005 el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), se especificó que aplicará por regiones.

Este año el programa acogerá a 25 mil estudiantes para ayudarlos a ampliar sus oportunidades de formación y acceso al empleo.

El proceso de postulación funciona de la siguiente manera: del 14 al 18 para la región este; del 19 al 21 para el Sur; del 22 al 25 para el Norte, y del 26 al 30 para la provincia Santo Domingo.

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La iniciativa está orientada en logra un mayor dominio del inglés entre los dominicanos para desarrollar las competencias lingüísticas que requieren distintos sectores productivos, tanto en el mercado laboral nacional como en el internacional.

Desde su creación a la última graduación se programa ha graduado a 198,866 estudiantes.