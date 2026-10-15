UAPA y UDUALC inauguran congreso sobre pensamiento crítico

La Universidad Abierta para Adultos (UAPA) y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC) inauguraron un congreso sobre pensamiento crítico.

El encuentro se titula “El Caribe en el escenario global: pensamiento crítico, desafíos y responsabilidad estratégica de las universidades”. Se celebra los días 14 y 15 de octubre, en modalidad híbrida, con sede en el auditorio de la UAPA.

La actividad reúne a académicos de Costa Rica, Cuba, México y República Dominicana. Los participantes debaten sobre los retos actuales de las universidades y las respuestas que pueden ofrecer desde la educación superior.

Publicidad

Durante la apertura, el vicerrector de Planificación, Innovación y Calidad de la UAPA, Randolph Morillo, ofreció las palabras de bienvenida. Lo hizo en representación de la rectora, Alejandra Hernández Acosta.

Morillo destacó la importancia del encuentro para las instituciones organizadoras y los países participantes. “Gracias por elegir a la UAPA como sede del congreso, para contribuir a un espacio de reflexión e intercambio académico y científico”, expresó.

También resaltó que Hernández Acosta ocupa la vicepresidencia alterna del Caribe de la UDUALC.

Publicidad

Por parte de la organización regional hablaron Patricia Ávila Muñoz y Roberto Escalante. Ambos destacaron los 77 años de trayectoria de la UDUALC y su labor en defensa de la autonomía universitaria.