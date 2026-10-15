UAPA y UDUALC inauguran congreso sobre pensamiento crítico

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La Universidad Abierta para Adultos (UAPA) y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC) inauguraron un congreso sobre pensamiento crítico.
El encuentro se titula “El Caribe en el escenario global: pensamiento crítico, desafíos y responsabilidad estratégica de las universidades”. Se celebra los días 14 y 15 de octubre, en modalidad híbrida, con sede en el auditorio de la UAPA.
La actividad reúne a académicos de Costa Rica, Cuba, México y República Dominicana. Los participantes debaten sobre los retos actuales de las universidades y las respuestas que pueden ofrecer desde la educación superior.
Durante la apertura, el vicerrector de Planificación, Innovación y Calidad de la UAPA, Randolph Morillo, ofreció las palabras de bienvenida. Lo hizo en representación de la rectora, Alejandra Hernández Acosta.
Morillo destacó la importancia del encuentro para las instituciones organizadoras y los países participantes. “Gracias por elegir a la UAPA como sede del congreso, para contribuir a un espacio de reflexión e intercambio académico y científico”, expresó.
También resaltó que Hernández Acosta ocupa la vicepresidencia alterna del Caribe de la UDUALC.
Por parte de la organización regional hablaron Patricia Ávila Muñoz y Roberto Escalante. Ambos destacaron los 77 años de trayectoria de la UDUALC y su labor en defensa de la autonomía universitaria.
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Congreso impulsa el pensamiento crítico
La conferencia principal estuvo a cargo de Jáirol Núñez Moya, de la Universidad de Costa Rica. Su exposición abordó el tema “Humanismo y pensamiento crítico: aportes a la universidad del siglo XXI”.
Además, los doctores Magdalena Cruz, de la UAPA, y Osmany Soler Nariño, de la Universidad de Oriente, en Cuba, presentaron el Observatorio del Pensamiento Crítico Latinoamericano y Caribeño.
Los organizadores explicaron que el pensamiento crítico permite analizar la realidad, cuestionar las desigualdades y reconocer distintas formas de conocimiento. Asimismo, busca promover soluciones basadas en las experiencias de cada sociedad.
Desde esta visión, el congreso propone fortalecer el papel de las universidades en la producción de conocimiento, la innovación y la cooperación. También busca impulsar cambios positivos en las comunidades.
Entre los expositores figuran Randall Jiménez Retana, Sylvia Valenzuela, Luis Magdiel Córdova, Osmays Soler Nariño, Patricia Matos Lluberes, Mario Torres, Patricia Ávila Muñoz, Kirenia Rodríguez Puerto, Wilfredo Padrón Iglesias y Félix Armando González Meneses.
La organización reúne a varias instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe. Entre ellas están la UAPA, la Universidad de La Habana, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO).
También participan la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Oriente, la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas y la Escuela Latinoamericana de Medicina, estas tres últimas de Cuba.
Los organizadores esperan que el encuentro permita crear nuevas oportunidades de investigación e intercambio académico. Además, buscan promover el trabajo conjunto entre universidades y aportar ideas para mejorar la educación superior y contribuir al cambio social.
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