«Aquí las reglas las pongo yo» así echó el ministro de Educación a un grupo de diputados de su oficina

SANTO DOMINGO.– La diputada Ydenia Doñé denunció que el ministro de Educación, Ángel Hernández, les echó de su despacho en medio de una reunión de trabajo, advirtiéndoles que en ese ministerio es él quien manda.

La legisladora, miembro de la comisión permanente de Educación de la Cámara baja, dijo sentirse agraviadas y desconsideradas, tras señalar que como comisión, sólo se se disponían a tratar temas relativos a varios proyectos de ley.

Tras la denuncia, el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco dijo que a pesar de ser miembro y afín al Partido Revolucionario Moderno no permitirá que ningún funcionario del Gobierno maltrate a los diputados.

De acuerdo a la diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), los legisladores habían solicitado previamente una cita al funcionario, la cual fue concedida para el martes 20 de septiembre, sin embargo, éste les hizo pasar una vergüenza.

No fueron a pedir

“¡Señores diputados, qué vergüenza! Nosotros como diputados y diputadas fuimos echados del despacho del ministro”, expresó la congresista al agotar un turno previo.

Aseguró que el titular de Educación debió de recibir la comisión, ya que se había comprometido a recibirlos. Dijo, además, que es la primera vez que escucha a un funcionario decirle a los diputados “pues sálgase de mi oficina, que aquí la regla la pongo yo, no importa que ustedes sean diputados”.



Doñé Tiburcio indicó que el motivo de la visita no fue para hablar de empleo ni buscar beneficio, sino para tratar temas de aspectos legislativos. “Que no vuelva a pasar esto, que ese ministro deje esa arrogancia”, sustentó.

Aprovechó para exhortar a Ángel Hernández retractarse ante los legisladores por lo que hizo.