Educación y sectores productivos abordan el reto de formar talento para IA

Santo Domingo, RD.– La necesidad de transformar la educación dominicana para responder a las nuevas exigencias del mercado laboral y aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial centró el debate entre autoridades, representantes del empresariado, académicos y organismos internacionales durante el Summit Internacional HUMANOS 5.0: Del Algoritmo al Propósito.

El panel «República Dominicana 5.0: IA, desarrollo humano y educación» contó con la participación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; el canciller de UNICARIBE, José Alejandro Aybar; la representante residente del PNUD, Ana María Díaz, y la presidenta ejecutiva de NAP del Caribe, María Waleska Álvarez, bajo la moderación de César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).

La discusión puso sobre la mesa uno de los principales desafíos del país: cómo conectar la formación académica con las competencias que demandan las empresas, promoviendo el pensamiento crítico, las habilidades digitales y la preparación de profesionales capaces de desempeñar empleos de mayor valor agregado.

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Los participantes abordaron, además, la importancia de establecer mecanismos de gobernanza para integrar la inteligencia artificial de manera ética y responsable en los procesos educativos y productivos, manteniendo el criterio humano como elemento fundamental en la toma de decisiones.

La transformación y la ciberseguridad en la era de la IA

La segunda jornada también reunió a representantes de los sectores tecnológico, empresarial e institucional en el panel «Organizaciones inteligentes y seguras: liderar el cambio en la era de la IA», con la participación de Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel); el mayor general Claudio Peguero, embajador de la República Dominicana para Asuntos Cibernéticos; Cándida Hernández, vicepresidenta de Estrategia y Administración de Unipago, y Aitor Palacio, gerente general de Alerta, SRL.

La moderación estuvo a cargo de Edder Herrera, presidente de la Cámara de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Cámara TIC).

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El espacio amplió el debate hacia los desafíos de la transformación organizacional, la ciberseguridad y los nuevos riesgos asociados a la inteligencia artificial, destacando la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y empresas ante los cambios tecnológicos, sin perder de vista el papel de las personas en la gestión de estos procesos.