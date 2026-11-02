Educación y sectores productivos abordan el reto de formar talento para IA

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Santo Domingo, RD.– La necesidad de transformar la educación dominicana para responder a las nuevas exigencias del mercado laboral y aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial centró el debate entre autoridades, representantes del empresariado, académicos y organismos internacionales durante el Summit Internacional HUMANOS 5.0: Del Algoritmo al Propósito.
El panel «República Dominicana 5.0: IA, desarrollo humano y educación» contó con la participación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; el canciller de UNICARIBE, José Alejandro Aybar; la representante residente del PNUD, Ana María Díaz, y la presidenta ejecutiva de NAP del Caribe, María Waleska Álvarez, bajo la moderación de César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).
La discusión puso sobre la mesa uno de los principales desafíos del país: cómo conectar la formación académica con las competencias que demandan las empresas, promoviendo el pensamiento crítico, las habilidades digitales y la preparación de profesionales capaces de desempeñar empleos de mayor valor agregado.
Los participantes abordaron, además, la importancia de establecer mecanismos de gobernanza para integrar la inteligencia artificial de manera ética y responsable en los procesos educativos y productivos, manteniendo el criterio humano como elemento fundamental en la toma de decisiones.
La transformación y la ciberseguridad en la era de la IA
La segunda jornada también reunió a representantes de los sectores tecnológico, empresarial e institucional en el panel «Organizaciones inteligentes y seguras: liderar el cambio en la era de la IA», con la participación de Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel); el mayor general Claudio Peguero, embajador de la República Dominicana para Asuntos Cibernéticos; Cándida Hernández, vicepresidenta de Estrategia y Administración de Unipago, y Aitor Palacio, gerente general de Alerta, SRL.
La moderación estuvo a cargo de Edder Herrera, presidente de la Cámara de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Cámara TIC).
El espacio amplió el debate hacia los desafíos de la transformación organizacional, la ciberseguridad y los nuevos riesgos asociados a la inteligencia artificial, destacando la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y empresas ante los cambios tecnológicos, sin perder de vista el papel de las personas en la gestión de estos procesos.
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El desafío de preparar el talento humano
La presidenta de la Academia Internacional de Innovación y Tecnología (AIITEC), Zoraima Cuello, destacó durante el encuentro la necesidad de convertir la inteligencia artificial en una oportunidad de desarrollo económico y social, mediante el fortalecimiento del talento humano, la innovación y un liderazgo responsable.
En ese contexto, el Índice HUMANOS 5.0, elaborado a partir de 1,440 participantes, reveló que el 70 % de los líderes consultados utiliza inteligencia artificial diariamente, mientras que el 66 % reconoce que estas herramientas se emplean en sus equipos sin políticas que regulen su utilización.
Los resultados reforzaron la importancia de avanzar hacia una formación que responda a las transformaciones tecnológicas y de establecer reglas claras para su aplicación en las organizaciones.
El Summit Internacional HUMANOS 5.0 reunió durante dos jornadas a 400 participantes, entre líderes empresariales, autoridades, representantes políticos, académicos y especialistas nacionales e internacionales.
La actividad fue organizada por AIITEC, en alianza con la Fundación Club de Lectoras Creciendo Juntas, e incluyó la firma del primer Manifiesto Dominicano por una Inteligencia Artificial Centrada en las Personas.
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