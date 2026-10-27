Minerd suspende docencia este martes en zonas vulnerables bajo alerta amarilla

El Ministerio de Educación dispuso la suspensión preventiva de la docencia para este martes 27 de octubre en los centros educativos ubicados en zonas vulnerables de las provincias bajo alerta amarilla, ante las condiciones meteorológicas provocadas por una vaguada que incide sobre el territorio nacional

La institución explicó que la medida busca prevenir situaciones de riesgo en los planteles expuestos a inundaciones. Mismos, ubicados en las proximidades de ríos y cañadas, zonas costeras y áreas propensas a deslizamientos de tierra. Esto, debido a las condiciones climáticas que afectan distintas demarcaciones del país.

De acuerdo con el informe situacional de la Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgos, elaborado a partir del boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de este lunes a las 7:00 de la noche, diez provincias se encuentran bajo alerta amarilla y siete en alerta verde.

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El documento señala que las autoridades educativas locales han reportado condiciones desfavorables para el desarrollo de la docencia. En ese sentido, se recomendó adoptar la suspensión preventiva en los centros educativos expuestos a situaciones de riesgo.