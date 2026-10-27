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Minerd suspende docencia este martes en zonas vulnerables bajo alerta amarilla

El Ministerio de Educación dispuso la suspensión preventiva de la docencia este martes 27 de octubre en centros educativos ubicados en zonas vulnerables de provincias bajo alerta amarilla. La decisión responde a las condiciones meteorológicas provocadas por una vaguada y busca evitar riesgos en planteles cercanos a ríos, cañadas, zonas costeras y áreas propensas a deslizamientos.

Marianny Valdez
Información sobre la suspensión preventiva de clases en zonas vulnerables por las condiciones meteorológicas.
El Ministerio de Educación suspendió preventivamente las clases en centros ubicados en zonas vulnerables ante las lluvias.
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El Ministerio de Educación dispuso la suspensión preventiva de la docencia para este martes 27 de octubre en los centros educativos ubicados en zonas vulnerables de las provincias bajo alerta amarilla, ante las condiciones meteorológicas provocadas por una vaguada que incide sobre el territorio nacional

La institución explicó que la medida busca prevenir situaciones de riesgo en los planteles expuestos a inundaciones. Mismos, ubicados en las proximidades de ríos y cañadas, zonas costeras y áreas propensas a deslizamientos de tierra. Esto, debido a las condiciones climáticas que afectan distintas demarcaciones del país.

De acuerdo con el informe situacional de la Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgos, elaborado a partir del boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de este lunes a las 7:00 de la noche, diez provincias se encuentran bajo alerta amarilla y siete en alerta verde.

El documento señala que las autoridades educativas locales han reportado condiciones desfavorables para el desarrollo de la docencia. En ese sentido, se recomendó adoptar la suspensión preventiva en los centros educativos expuestos a situaciones de riesgo.

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El Ministerio indicó que la implementación de la medida deberá ser coordinada con los directores regionales y distritales. Deberán tomar en consideración las condiciones particulares de las demarcaciones afectadas y los riesgos identificados.

En cuanto a las regionales educativas bajo alerta verde, la institución recordó que, si se dispone la suspensión de la docencia fuera del horario laboral, las autoridades educativas correspondientes deberán garantizar la implementación de los protocolos establecidos para el resguardo de los recursos escolares.

El Ministerio informó que, mediante su Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgos, mantiene un seguimiento constante a 11 regionales educativas ubicadas en el área de influencia del fenómeno meteorológico.

Como parte de las acciones preventivas, la institución mantiene activa la Mesa Situacional de la sede central. También el monitoreo de las condiciones meteorológicas mediante los enlaces regionales y distritales, así como la coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias.

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