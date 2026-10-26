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Educación reporta pagos retroactivos al 99.29 % de los docentes

Santo Domingo, RD.- El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que ha pagado los retroactivos correspondientes a la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) a unos 94,360 maestros. Equivalentes al 99.29 % de los casos aplicables al proceso de pago. De igual forma, precisó que otros 679 docentes permanecen en proceso de pago, […]

Gabriela Mora Encarnación
Ministerio de Educación da seguimiento a un incidente de agresión física entre estudiantes.
El Ministerio de Educación informó que da seguimiento al incidente ocurrido en el Politécnico Profesora Ana Gloria de la Cruz de Estella, en Santiago.
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Santo Domingo, RD.- El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que ha pagado los retroactivos correspondientes a la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) a unos 94,360 maestros. Equivalentes al 99.29 % de los casos aplicables al proceso de pago.

De igual forma, precisó que otros 679 docentes permanecen en proceso de pago, mientras continúan las gestiones administrativas para completar los desembolsos pendientes conforme a los procedimientos establecidos.

Desatcó que, el Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente remitió a la Dirección de Recursos Humanos un total de 104,648 docentes evaluados para gestionar los incentivos económicos. Estos expedientes se distribuyeron en dos grupos: uno integrado por 104,322 maestros y otro por 326.

Casos para los que no aplica el pago

Del total de casos procesados, 8,319 fueron clasificados como no aplicables para el pago retroactivo, mientras que otros 1,290 docentes obtuvieron resultados insuficientes para recibir los beneficios económicos, de acuerdo con los datos suministrados por las áreas responsables.

El Ministerio explicó que los casos no aplicables corresponden a docentes cuya calificación en la evaluación actual fue inferior a la obtenida en 2017. También incluyen situaciones en las que el monto retroactivo era menor que las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo que no generaba una cantidad neta a pagar.

En cuanto a la asignación de los incentivos, la institución recordó que el 5 de febrero de 2025 suscribió un acuerdo con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para aplicar la escala establecida en la Resolución núm. 0002/2025.

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Porcentajes diferenciados según las calificaciones obtenidas

Esta disposición contempla porcentajes diferenciados según las calificaciones obtenidas por los docentes en la Evaluación de Desempeño. Los incentivos van desde un 7 % para quienes alcanzaron puntuaciones de entre 65 y 69 puntos, hasta un 32 % para aquellos que obtuvieron calificaciones de entre 91 y 100 puntos.

Asimismo, la resolución establece que los docentes con puntuaciones de entre cero y 64 puntos no califican para recibir incentivos económicos, conforme a los criterios definidos para la aplicación de esta escala.

Examinar las reclamaciones pendientes

El Minerd indicó que mantiene las gestiones correspondientes para completar el pago de los 679 casos que todavía permanecen en proceso, mientras la Comisión Técnica responsable de examinar las reclamaciones pendientes continúa avanzando en la revisión de los expedientes.

La institución señaló que el objetivo es concluir próximamente el análisis de las reclamaciones e iniciar los trámites necesarios para gestionar los pagos que correspondan, de acuerdo con los resultados de las revisiones y las disposiciones administrativas vigentes.

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