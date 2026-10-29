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Educación ordena reanudar clases tras levantamiento de alertas amarillas

El Ministerio de Educación dispuso la reanudación de la docencia este jueves 29 de octubre en los centros educativos donde se mantenía la suspensión preventiva por las condiciones meteorológicas, luego de que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) levantara las alertas amarillas. La institución instruyó a los directores regionales, distritales y de los centros […]

Ruth Salcedo
Educación dispone el regreso a clases este jueves
La docencia se reanudará en los centros educativos donde se mantenía la suspensión preventiva.
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El Ministerio de Educación dispuso la reanudación de la docencia este jueves 29 de octubre en los centros educativos donde se mantenía la suspensión preventiva por las condiciones meteorológicas, luego de que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) levantara las alertas amarillas.

La institución instruyó a los directores regionales, distritales y de los centros educativos a coordinar el regreso a las aulas. Antes de retomar las clases, deberán verificar las condiciones de las instalaciones para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

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Vigilarán las condiciones del tiempo

La institución informó que seguirá pendiente de las condiciones meteorológicas. Esta labor estará a cargo de su Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgos, en coordinación con los organismos de protección civil.

Educación recordó que las suspensiones preventivas de los últimos días buscaban proteger a la comunidad educativa. La medida se aplicó en los centros expuestos a posibles riesgos por las condiciones climáticas.

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