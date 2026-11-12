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El Ministerio de Educación (Minerd) y el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) entregaron este miércoles tres galardones y cinco reconocimientos durante la segunda edición del Premio a la Evaluación e Investigación Educativa Transformadora (Preiet 2026).

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y el director ejecutivo del Ideice, Jesús Andújar Avilés.

Durante su intervención, De Camps destacó que la investigación y la evaluación permiten identificar oportunidades de mejora y orientar las decisiones del sistema educativo.

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«Cuando un hallazgo contribuye a mejorar una práctica docente, cuando una evaluación permite ajustar una estrategia o cuando una recomendación se convierte en una decisión que beneficia a los estudiantes, la investigación cumple su propósito transformador», expresó.

El ministro también reafirmó el compromiso de vincular la producción de conocimiento con las decisiones que inciden en la enseñanza y los aprendizajes.

Ganador.

Por su parte, Andújar Avilés afirmó que el premio busca impulsar investigaciones capaces de generar cambios en los centros educativos, la práctica docente y la gestión escolar.

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«Reconocer e incentivar investigaciones educativas que no solo aporten conocimientos, sino que impulsen transformaciones reales en los centros educativos, la práctica docente, la gestión y el desarrollo de competencias en los estudiantes», manifestó al explicar el propósito de la iniciativa.

El director del Ideice agregó que los cambios en la educación deben sustentarse en investigaciones pertinentes y vinculadas con la realidad del sistema preuniversitario.

Tres estudios reciben los principales galardones del Preiet 2026

Los tres premios principales recayeron en:

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Berenice Pacheco Salazar: recibió el Premio a la Trayectoria Investigativa por el estudio «Estar, ser y convivir en la escuela».

recibió el Premio a la Trayectoria Investigativa por el estudio «Estar, ser y convivir en la escuela». Wendesor Espinal Castillo: obtuvo el galardón de Investigador Emergente por su análisis sobre rendimiento académico y competencias lingüísticas.

obtuvo el galardón de Investigador Emergente por su análisis sobre rendimiento académico y competencias lingüísticas. Carmen Mata Salcedo: recibió el reconocimiento especial Aportes a la Transformación Educativa por su investigación sobre redes sociales, autoestima y autoimagen corporal.

Cada ganador recibió una placa de honor y un premio de RD$500,000.

También fueron reconocidos Santiago Gallur Santorun, Samuel Reyes, Ysmailin Collado Espinal, Yelfri Antonio Rodríguez y José Luis García Bello, por sus trayectorias y contribuciones a la investigación educativa.

Recibieron 21 postulaciones

La coordinadora del Preiet, Deyanira Matrillé, informó que el jurado seleccionó a los ganadores entre 21 postulaciones. Las evaluaciones se realizaron durante septiembre y octubre.

Matrillé explicó que esta edición amplió las oportunidades de participación para investigadores de distintas profesiones y nacionales e internacionales que hayan desarrollado estudios sobre educación en República Dominicana.

El acto se celebró en un hotel de Santo Domingo y contó con la participación de autoridades educativas, docentes, investigadores e invitados especiales.