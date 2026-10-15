Jorge Prats: Muertes en intercambios de disparos son una deuda de la democracia

Durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM, Prats también señaló que las familias de las víctimas enfrentan dificultades para reclamar justicia e indemnizaciones debido a los costos de los procesos legales.

Cuestiona falta de investigaciones

El abogado afirmó que el Ministerio Público no había abierto investigaciones sobre las muertes a las que se refería. Y consideró que las familias afectadas merecen respuestas y reparación.

“No hay una sola investigación abierta”, declaró al referirse a los fallecimientos ocurridos durante intervenciones policiales.

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Prats sostuvo que el Ministerio Público, como representante de la sociedad, debe garantizar que estos casos se investiguen y que las familias puedan exigir responsabilidades.

Propone asistencia legal para las familias

Ante las dificultades económicas que enfrentan los parientes de las víctimas, el constitucionalista planteó la creación de mecanismos de apoyo que faciliten su representación ante los tribunales.

Entre las alternativas mencionó patronatos, fideicomisos y fondos patrimoniales. Estos estarían destinados a respaldar a las familias que no cuentan con recursos para asumir los gastos de un proceso judicial.

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Asimismo, defendió la necesidad de acercar las fiscalías a la población y fortalecer la participación de organizaciones sociales en la defensa de los derechos humanos.

Prats reconoció que la República Dominicana ha logrado avances institucionales y judiciales. Sin embargo, advirtió que persisten problemas que requieren reformas y una mayor protección de los derechos fundamentales.