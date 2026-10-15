Jorge Prats: Muertes en intercambios de disparos son una deuda de la democracia

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El abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats afirmó que las muertes de personas durante los llamados intercambios de disparos representan una de las grandes deudas de la democracia dominicana. Advirtió que el combate a la delincuencia debe respetar el debido proceso y garantizar que a los acusados se les someta a la justicia.
Prats sostuvo que, tras la transición democrática de 1978, la sociedad dominicana se acostumbró a las denominadas muertes extrajudiciales, una práctica que vinculó con la continuidad de fuerzas policiales y parapoliciales involucradas en la represión política de años anteriores.
“Esas mismas fuerzas se reciclaron y la sociedad se acostumbró a eso que se llama eufemísticamente muertes extrajudiciales, muertes en intercambio de disparos, y esa es una de las grandes deudas que tiene la democracia”, expresó.
El jurista consideró que las personas señaladas por cometer delitos deben ser investigadas, acusadas, imputadas y llevadas ante los tribunales. Sostuvo que el control de la criminalidad no justifica muertes de personas sin que se agoten los procedimientos judiciales correspondientes.
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Durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM, Prats también señaló que las familias de las víctimas enfrentan dificultades para reclamar justicia e indemnizaciones debido a los costos de los procesos legales.
Cuestiona falta de investigaciones
El abogado afirmó que el Ministerio Público no había abierto investigaciones sobre las muertes a las que se refería. Y consideró que las familias afectadas merecen respuestas y reparación.
“No hay una sola investigación abierta”, declaró al referirse a los fallecimientos ocurridos durante intervenciones policiales.
Prats sostuvo que el Ministerio Público, como representante de la sociedad, debe garantizar que estos casos se investiguen y que las familias puedan exigir responsabilidades.
Propone asistencia legal para las familias
Ante las dificultades económicas que enfrentan los parientes de las víctimas, el constitucionalista planteó la creación de mecanismos de apoyo que faciliten su representación ante los tribunales.
Entre las alternativas mencionó patronatos, fideicomisos y fondos patrimoniales. Estos estarían destinados a respaldar a las familias que no cuentan con recursos para asumir los gastos de un proceso judicial.
Asimismo, defendió la necesidad de acercar las fiscalías a la población y fortalecer la participación de organizaciones sociales en la defensa de los derechos humanos.
Prats reconoció que la República Dominicana ha logrado avances institucionales y judiciales. Sin embargo, advirtió que persisten problemas que requieren reformas y una mayor protección de los derechos fundamentales.
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