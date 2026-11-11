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La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste) anunció una interrupción programada del servicio eléctrico en varios sectores de Santo Domingo Este. La suspensión permitirá al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) instalar tres vigas en el puente peatonal del kilómetro 12 de la autopista Las Américas.

La interrupción comenzará a las 9:20 de la noche de este miércoles 11 de noviembre y se extenderá hasta las 2:20 de la madrugada del jueves 12. En total, los trabajos requerirán cinco horas de suspensión del suministro eléctrico.

EDEEste explicó que la medida responde a las condiciones técnicas y operativas necesarias para que Obras Públicas pueda ejecutar la instalación de las estructuras.

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La empresa indicó que la interrupción constituye una «medida de carácter técnico» y busca preservar la seguridad de los ciudadanos, del personal que participará en las labores y de los equipos utilizados durante la intervención.

EDEEste en Ig.

Sectores que estarán sin electricidad

La suspensión afectará a comunidades y residenciales ubicados en el entorno de la autopista Las Américas y otros puntos de Santo Domingo Este.

Entre los sectores incluidos en el aviso figuran:

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Los Frailes II y III.

Invidorex y Lucerna del Mar.

Barrio Los Policías.

Marbella II y III.

Luz María y Nuevo Renacer.

Prados del Este y Orquídeas del Este.

Maranata, Las Orquídeas y Orquídea I.

Ciudad del Este y Nueva Jerusalén.

Residencial San Isidro Labrador y profesor Juan Bosch.

Residencial La Moneda y San Bartolomé de los Frailes.

Jardines del V Centenario, Los Molinos y Barrio Nuevo.

Proyecto La Católica.

Residenciales Terrazul, Isabel II y Emilia.

Los Farallones.

Los residentes de estas comunidades deberán tomar en cuenta el horario anunciado y organizar con anticipación las actividades que dependan del suministro eléctrico.

¿Por qué se suspenderá el servicio?

La interrupción está vinculada con la instalación de tres vigas en el puente peatonal del kilómetro 12 de la autopista Las Américas.

Para ejecutar este tipo de maniobras, las instituciones deben coordinar las condiciones de seguridad del área de trabajo y las instalaciones eléctricas cercanas. En este caso, EDEEste informó que facilitará las condiciones operativas requeridas por el MOPC.

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La empresa no detalló en su comunicado las dimensiones de las vigas ni el tiempo que tomarán las maniobras individuales. Tampoco especificó si los trabajos implicarán restricciones adicionales al tránsito vehicular.

¿A qué hora regresará la electricidad?

EDEEste prevé restablecer el suministro a las 2:20 de la madrugada del jueves, siempre que las labores hayan concluido y las instalaciones estén en condiciones seguras para recibir energía.

La distribuidora precisó que el servicio regresará «tan pronto concluyan los trabajos y se verifiquen las condiciones necesarias para energizar nuevamente las instalaciones».

La empresa también agradeció la comprensión de los clientes afectados y reiteró que la suspensión busca proteger tanto a los residentes como a los trabajadores que participarán en la instalación de las estructuras.

El aviso fue difundido por la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de EDEEste este miércoles 11 de noviembre de 2026.