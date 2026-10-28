Eddy Olivares: Comercios chinos tendrán que cumplir la ley; los vamos a obligar

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El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, advirtió que las autoridades obligarán a cumplir la legislación dominicana a las empresas que incurran en violaciones laborales, entre ellas algunos comercios chinos que, según afirmó, se resisten a acatar las disposiciones vigentes.
Olivares aclaró que las inspecciones no están dirigidas contra los empresarios por su nacionalidad, sino contra quienes incumplen las normas. Como ejemplo, señaló que los comerciantes chinos establecidos tradicionalmente en el país no tienen problemas con las autoridades cuando respetan la ley.
“Las que cumplen no tienen ningún problema”, expresó el funcionario, quien sostuvo que el Ministerio de Trabajo continuará fiscalizando los establecimientos para garantizar que todos operen bajo las mismas reglas.
“Lo que estamos haciendo es procurando que ellos se sometan a la ley, porque son rebeldes ante la ley. No la quieren cumplir. Y entonces nos vamos a obligar a cumplirla”, manifestó.
Olivares advierte sobre competencia desleal
El ministro se refirió a los reclamos de comerciantes de la avenida Duarte, quienes, según lo expuesto durante la entrevista, afirmaron que la actividad comercial de la zona había disminuido en más de un 90 % y que por cada comercio chino instalado allí habían cerrado 15 empresas dominicanas.
Los comerciantes atribuyeron esas dificultades a las diferencias en las obligaciones que deben asumir los negocios, como el pago de impuestos, los compromisos con la Tesorería de la Seguridad Social y el cumplimiento de las normas laborales.
Olivares reconoció que el incumplimiento de estas obligaciones puede generar competencia desleal frente a los negocios que sí cumplen con la legislación.
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Denuncia maniobras para evadir inspecciones
El funcionario también denunció que algunos establecimientos recurren a maniobras para evitar las inspecciones. Entre ellas: operar durante la noche o utilizar accesos traseros para mantener sus actividades comerciales.
Como ejemplo, relató que inspectores acudieron durante la noche a una empresa en La Romana y que, según dijo, varios trabajadores comenzaron a salir huyendo cuando llegó el personal de inspección. Aseguró que las autoridades cuentan con pruebas y videos relacionados con esos hechos.
Además, indicó que una tienda en el Distrito Nacional recibió un apercibimiento la semana anterior y advirtió que el ministerio continuará dando seguimiento a los establecimientos que intenten evadir los controles.
“Ellos tienen que entender que tienen que someterse a la ley y que no hay truco que nosotros no vayamos a descubrir”, expresó Olivares.
Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes. Este se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM.
Trabajo pide flexibilidad ante las lluvias
Al abordar las lluvias e inundaciones que afectan al país, Olivares explicó que el Ministerio de Trabajo solicitó a los empleadores actuar con flexibilidad con los trabajadores que no puedan llegar a sus puestos debido a las condiciones de las vías o al aislamiento de sus comunidades.
Aclaró que el llamado no implica una suspensión general de las labores. Sino que busca evitar medidas contra empleados que tengan dificultades justificadas para desplazarse por las inundaciones.
El ministro indicó que las decisiones sobre las actividades laborales se evalúan según los boletines de las autoridades competentes. También de acuerdo a la evolución de las condiciones meteorológicas.
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