Eddy Olivares: Comercios chinos tendrán que cumplir la ley; los vamos a obligar

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, advirtió que las autoridades obligarán a cumplir la legislación dominicana a las empresas que incurran en violaciones laborales, entre ellas algunos comercios chinos que, según afirmó, se resisten a acatar las disposiciones vigentes.

Olivares aclaró que las inspecciones no están dirigidas contra los empresarios por su nacionalidad, sino contra quienes incumplen las normas. Como ejemplo, señaló que los comerciantes chinos establecidos tradicionalmente en el país no tienen problemas con las autoridades cuando respetan la ley.

“Las que cumplen no tienen ningún problema”, expresó el funcionario, quien sostuvo que el Ministerio de Trabajo continuará fiscalizando los establecimientos para garantizar que todos operen bajo las mismas reglas.

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“Lo que estamos haciendo es procurando que ellos se sometan a la ley, porque son rebeldes ante la ley. No la quieren cumplir. Y entonces nos vamos a obligar a cumplirla”, manifestó.

Olivares advierte sobre competencia desleal

El ministro se refirió a los reclamos de comerciantes de la avenida Duarte, quienes, según lo expuesto durante la entrevista, afirmaron que la actividad comercial de la zona había disminuido en más de un 90 % y que por cada comercio chino instalado allí habían cerrado 15 empresas dominicanas.

Los comerciantes atribuyeron esas dificultades a las diferencias en las obligaciones que deben asumir los negocios, como el pago de impuestos, los compromisos con la Tesorería de la Seguridad Social y el cumplimiento de las normas laborales.

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Olivares reconoció que el incumplimiento de estas obligaciones puede generar competencia desleal frente a los negocios que sí cumplen con la legislación.