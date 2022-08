Ministerio de Trabajo reitera 16 de agosto, Día de la Restauración, no se trabaja 

Santo Domingo. R.D.-El Ministerio de Trabajo informa que el próximo martes 16 de agosto es día no laborable, por el feriado del Día de la Restauración.

En una nota de prensa enviada a CDN, el ministerio reiteró a toda la colectividad empresarial y trabajadora de la República Dominicana que el martes 16 de agosto “Día de la Restauración”, no se trabaja. Y que su carácter no laborable no se cambia. Esta disposición atiende a lo dispuesto por aplicación de la Sentencia No. 14 del 20/02/2008 de la Suprema Corte de Justicia.

Asimismo, Trabajo indica que todos los trabajadores deben reintegrarse a sus labores cotidianas el miércoles 17 de agosto, según lo establece la Ley 139-97, atendiendo a la aplicación de los días feriados.

Además, recuerda que la celebración de esta fecha 16 de agosto, de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.

Otros días feriados del 2022

Otros días feriados de este año 2020 son el 24 de septiembre por la conmemoración del Día de las Mercedes, este es un día religioso, no se cambia. Además, el 06 de noviembre todos los dominicanos conmemoran el Día de la Constitución Dominicana. Y el último feriado del año corresponde al 25 de diciembre Día de la Navidad.

Respeto al 24 de diciembre, dia de Nochebuena, aunque no es feriado, la mayoría de las empresas despachan a sus empleados al mediodía. Lo mismo ocurre con el 31 de diciembre, víspera de año nuevo.